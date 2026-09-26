Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Hatay'da öğrenci sağlığı için kantin ve yemekhane denetimleri sıklaştı

2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte Hatay'da okul kantinleri, yemekhaneler ve satış noktalarında gıda güvenilirliği denetimleri sıklaştırıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hatay'da öğrenci sağlığı için kantin ve yemekhane denetimleri sıklaştı

Hatay'da okullarda gıda güvenliği önlemleri yoğunlaştırıldı

2026-2027 eğitim öğretim yılı ile birlikte, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli okul kantinleri, yemekhaneler ve gıda satış noktalarında kapsamlı kontroller yapıyor.

denetim kapsamı:

Ekipler denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon koşullarını, gıda güvenilirliğine ilişkin uygulamaları, gıdaların muhafaza şartlarını ve son tüketim tarihlerini inceliyor. Satışı yapılan ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu da denetim kapsamında değerlendiriliyor.

amaç ve uygulama biçimi:

Yürütülen denetimlerin temel amacı, öğrencilerin sağlığının korunması ve okullarda güvenilir gıda arzının sağlanması olarak açıklandı. Yeni eğitim öğretim döneminde sürdürülen kontroller düzenli aralıklarla devam ettirilerek olası uygunsuzlukların erken tespiti hedefleniyor.

Denetimler, kantin ve yemekhane işletmelerinin hizmet sunduğu ortam ile satışa sunulan ürünlerin güvenliğini eş zamanlı olarak gözeterek uygulanıyor. Bu çalışmalarla okullarda güvenli ve sağlıklı beslenme ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

HATAY’DA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERİNDE GÜVENİLİR GIDA DENETİMLERİ...

HATAY’DA OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERİNDE GÜVENİLİR GIDA DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Doğanlı köyünde üreticilere kapsamlı tarım ve hayvancılık bilgilendirmesi
images

Çocuklar bilim merkezinde deneyerek geleceğe ufuk açıyor
images

Düzce bilim şenliği çocukların ufkunu genişletti
images

Otogarda sıcak karşılama: Gençlik Merkezi ve Yeşilay üniversitelilere uyum deste...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mavi Vatan denizde görev için hazırlanıyor: yerli emici tarama gemisi suya indirildi

Hıdırlık kulesi'nde gün batımı konserleri Zefir Trio ile renkli bir akşam yaşattı

alanya'da kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla 3 kişi yaralandı

Bozkırın tezenesi Kocaeli'de türkülerle yad edildi, şehir ödülleri takdim edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor