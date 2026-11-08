Dolar 50,1702 +0,07%
Euro 55,9445 +0,12%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.643,34 +1,07%
EUR/USD 1,1156 +0,11%
Brent Petrol 97,17 -1,17%
--°

Hatay'da ruhsat ve çalışma koşullarına yönelik denetimde 4 masaj salonu mühürlendi

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün 6 Kasım denetiminde ruhsatsız olduğu belirlenen 4 masaj salonu mühürlendi, işletmelere idari yaptırım uygulandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:06

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay'da ruhsat ve çalışma koşullarına yönelik denetimde 4 masaj salonu mühürlendi

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün denetimi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Kasım tarihinde il merkezinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin ruhsat ve çalışma koşulları incelendi.

Tespit edilen ihlaller:

Yapılan kontrollerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca bir işletmede kapalı alanda sigara içirilmesi, üç işletmede sigortasız işçi çalıştırılması ve üç işletmede mesul müdür bulundurmaması tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 4 masaj salonu mühürlendi. Diğer tespit edilen ihlaller nedeniyle ilgili işletmelere idari yaptırım uygulandı; sigara yasağına uymama, sigortasız istihdam ve mesul müdür bulundurmama konularında işlem yapıldı.

Denetimin kapsamı:

Gerçekleştirilen uygulama, ruhsat ve çalışma koşullarının kontrolüne yönelik yapıldı ve işletmelerin yasal yükümlülüklere uyumunun sağlanması amaçlandı.

HATAY’DA MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HATAY’DA MASAJ SALONLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz