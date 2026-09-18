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Hatay'da sağanak yaşamı aksattı, yollar göle döndü

Meteoroloji uyarısı sonrası Hatay’da sabah etkili olan sağanak nedeniyle Dörtyol ve Payas ilçelerinde yollar ve caddeler suyla kaplandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:26

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 17:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da sağanak yaşamı aksattı, yollar göle döndü

Hatay'ta sağanak yaşamı aksattı

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış zaman zaman yoğunlaşarak birçok cadde ve yolun suyla dolmasına neden oldu.

Etkilenen ilçeler:

Dörtyol ve Payas ilçelerinde caddeler ve yollar göle dönerken, alçak kesimlerde su birikintileri oluştu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandı.

Ulaşım ve görüntüler:

Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kentteki yoğun yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve bazı güzergâhlarda aksamalar görüldü.

HATAY&#039;DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YOLLAR VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ.

HATAY'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YOLLAR VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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