Hatay'da sağanak yaşamı aksattı, yollar göle döndü

Hatay'ta sağanak yaşamı aksattı

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış zaman zaman yoğunlaşarak birçok cadde ve yolun suyla dolmasına neden oldu.

Etkilenen ilçeler:

Dörtyol ve Payas ilçelerinde caddeler ve yollar göle dönerken, alçak kesimlerde su birikintileri oluştu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandı.

Ulaşım ve görüntüler:

Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte zorlanırken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kentteki yoğun yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve bazı güzergâhlarda aksamalar görüldü.

HATAY'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YOLLAR VE CADDELER GÖLE DÖNDÜ.