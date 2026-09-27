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Hatay'da sağlık farkındalığı seferberliği: HBB 15 ilçede ölçümlere başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin koruyucu sağlık programı 'Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç' yeniden başladı; 15 ilçede ölçümler ücretsiz yapılıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hatay'da sağlık farkındalığı seferberliği: HBB 15 ilçede ölçümlere başladı

HBB'nin "Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç" programı sahaya döndü

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında hazırlanan "Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç" programı, yeni döneminde Hatay'ın 15 ilçesinde yeniden vatandaşlarla buluşuyor. Programın hedefi, temel sağlık göstergeleri üzerinden farkındalığı artırmak ve olası riskleri erken dönemde tespit etmek.

İlk uygulama: Defne Sevgi Parkı:

Yeni dönem çalışmasının ilk durağı Defne ilçesindeki Sevgi Parkı oldu. HBB ekipleri parkta vatandaşlara ücretsiz olarak kan şekeri ve tansiyon ölçümü yaptı, ayrıca katılımcıların vücut analizleri gerçekleştirildi. Ölçümlerin sonuçları anında değerlendirildi ve gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Hedefler ve sunulan bilgilendirme:

Program kapsamında ekipler, ölçüm sonuçlarına göre vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar, beslenme ve hareket alışkanlıkları gibi konularda öneriler paylaşıldı. Bu yaklaşımla amaç, koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanılmasını sağlamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine katkı sunmaktır.

HBB, "Her Ölçüm Yeni Bir Başlangıç" programının yeni dönemde Hatay'ın 15 ilçesinde sürdürüleceğini belirtti. Program çerçevesinde gerçekleştirilecek ölçüm ve bilinçlendirme çalışmalarıyla vatandaşların sağlık konusundaki farkındalığının artırılması ve erken müdahale olanaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

HBB’NİN “HER ÖLÇÜM YENİ BİR BAŞLANGIÇ” PROGRAMI KAPSAMINDA DEFNE SEVGİ PARKI’NDA VATANDAŞLARA...

HBB’NİN “HER ÖLÇÜM YENİ BİR BAŞLANGIÇ” PROGRAMI KAPSAMINDA DEFNE SEVGİ PARKI’NDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SAĞLIK ÖLÇÜMLERİ YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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