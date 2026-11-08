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hatay'da trafikte havai fişek şovu 271 bin lira ceza ve adli süreç getirdi

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün sanal devriyeleri sonucunda, plakasız motosikletiyle trafikte havai fişek patlatıp akrobasi yapan M.Y.A.'ya 271.000 TL idari ceza verildi; adli süreç başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

hatay'da trafikte havai fişek şovu 271 bin lira ceza ve adli süreç getirdi

olayın özeti

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya için görüntü çekerken trafikte kuralları ihlal eden sürücülere yönelik yürüttükleri sanal devriye uygulaması sırasında, plakasız bir motosikletten havai fişek patlatıldığı ve akrobatik hareketler yapıldığı görüntülerine ulaştı. Yapılan inceleme sonucu görüntülerdeki şahsın M.Y.A. olduğu tespit edildi.

görüntü tespiti ve inceleme:

Emniyet birimleri, sosyal medya paylaşımlarını takip ederek söz konusu video kaydını delil olarak değerlendirdi. Trafikte tehlike oluşturacak şekilde gerçekleştirilen havai fişek atışı ve akrobatik hareketler nedeniyle olay detaylı biçimde incelendi; plakasız motosiklet kullanımı da tespit edilen unsurlar arasında yer aldı.

yasal süreç ve uygulanan cezalar:

İnceleme sonucunda, sürücüye ilgili trafik mevzuatı kapsamında toplam 271.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu kapsamında TCK 179 maddesi çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, benzer ihlallerin hem trafikte risk oluşturduğunu hem de kamu düzenini etkilediğini vurguladı.

Olay, sosyal medya kullanımıyla bağlantılı trafik ihlallerine karşı polis teşkilatının takip ve müdahale yöntemlerinin sürdüğünü gösterirken, yetkililer vatandaşları trafikte güvenliği önceliklendirmeye ve tehlikeli paylaşımlardan kaçınmaya çağırdı.

Motosikletli havai fişek şovuna 271 bin TL ceza

Motosikletli havai fişek şovuna 271 bin TL ceza

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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