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Hatay’da yeniden evine kavuşan depremzede Artun’un sevinci bakanın paylaştığı görüntülerde

Murat Kurum, Hatay Atatürk Caddesi'ndeki yeni evine taşınan depremzede Bülent Artun'un görüntülerini paylaşarak kentin yeniden inşa edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Emre Koç

Hatay’da yeniden evine kavuşan depremzede Artun’un sevinci bakanın paylaştığı görüntülerde

Hatay'da yeniden hayat:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Hatay Atatürk Caddesi'ndeki yeni evine taşınan Bülent Artun'un görüntülerini paylaştı. Paylaşımın notunda, "Hatay, Asrın İnşası’nda en çok emek verdiğimiz şehirlerdendi. İşimiz henüz bitmedi. Ama şükürler olsun, hemşerilerimiz artık kendi yuvalarında Gerisini ben değil, Bülent abi anlatsın" ifadeleri yer aldı.

Asrın Felaketi'nde ağır yıkıma uğrayan kentin ana arterlerinden Antakya Atatürk Caddesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yeniden inşa edildi. Tamamlanan 5 bin 933 bağımsız bölüm arasında yer alan konutlarla hak sahipleri yeni yurtlarına kavuşuyor.

Artun'un duyguları:

Bülent Artun, depremin ardından yaşadıklarını ve bugünkü duygularını şu sözlerle anlattı: "Ben bir gün Antakya’ya yeniden dönebileceğimizi tahayyül bile etmiyordum. Çünkü enkaz kalktıktan sonra her taraf tarlaydı buralar her taraf yıkılmıştı, dökülmüştü. İnsanlar çok perişandı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde şehir yerinden ayağa kalktı. Şu anda hayat başladı. Gördüğünüz gibi evimizde oturuyoruz. Muhteşem bir manzara".

Artun, çalışmaları övgüyle değerlendirerek, "Bir işi canıgönülden yapmak var, bir de kerhen yapmak var. Antakya’da can-ı gönülden çalışıldı. Her şey çok farklı, her şey çok yeni. Bizim tabirimizle ’cillop’ deriz. Devlet baba, ‘cillop’ gibi yaptı buraları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağ olsun bize kol kanat gerdi. Yeni bir yaşam verdi, yeni umutlar verdi, yeni güzellikler verdi" dedi.

Seferberliğin ölçeği ve teslimatlar:

Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 11 ilde, 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede çalışmalar yürütüldü. Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan, İzlanda kadar alan yeniden inşa edildi. İlk afet konutların temelleri depremden 15 gün sonra atıldı, 45. günde teslimler başladı.

İki yılda deprem bölgesinde 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi ve 21 bin 690 iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıp teslim edildi. Ağır yıkım nedeniyle en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kent olan Hatay'da ise 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri ile toplam 153 bin 755 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM,

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM,

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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