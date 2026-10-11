Hatay'da yeniden inşa sürecinde 137'nci cami açıldı

Hatay'da marangozlar camii ibadete açıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde inşa edilen Marangozlar Camii, Vali Mustafa Masatlı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ibadete açıldı. Bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının sembol adımlarından biri olarak kayda geçen bu açılış, deprem sonrası sürdürülen iyileştirme süreçlerine dair somut bir gösterge niteliği taşıyor.

Yıkım ve yeniden inşa süreci:

6 Şubat'ta yaşanan ve kentte geniş çaplı hasara yol açan depremde camiler de zarar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Bu kayıpların ardından Hatay Valiliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği içinde, yıkılan veya hasar gören ibadethanelerin yerine yenileri inşa edilmeye ve ihtiyaç duyulan mahallelere yeni camiler yapılmaya başlandı. Bu çalışmalar, kamu kurumları, hayırseverler ve vatandaşların katkısıyla kısa sürede yoğun şekilde ilerletildi.

Hizmete açılan yapılar ve devam eden projeler:

Vali Masatlı'nın verdiği bilgiye göre, Marangozlar Camii ile birlikte bölgede toplam 137 cami hizmete alınmış durumda. Ayrıca 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezi de tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Yapımına devam edilen projeler arasında ise 24 cami ve 19 Kur'an kursu bulunuyor; bu binaların da en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Masatlı, açılış töreninde sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Burada 137'nci camimizin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketiyle birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi; kısacası şehrimizin yaşamla ilgili neredeyse her şeyini kaybettik. Camilerimiz de yıkıldı, hasar aldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan ihya, inşa ve imar çalışmaları vatandaşlarımızın katkısıyla dayanışma ruhu içerisinde devam etti."

Vali Masatlı, destek veren kurum ve kişilere teşekkür ederek, "137'nci camimiz olan Kırıkhan Marangozlar Camisi'nin başta Kırıkhan'ımıza olmak üzere Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. Açılış, bölgedeki yeniden yapılanma çabalarının sürdüğünü ve sosyal yaşamın yeniden canlandırılmasının öncelikli hedef olduğunu gösterdi.

Asrın felaketinin ardından inşa edilen 137'nci cami ibadete açıldı