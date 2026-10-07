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Hataylı beş milli sörfçü İrlanda'da turları geçip deneyimlerle döndü

Hatay Sörf Merkezi çıkışlı Ali Köse, Semir Köse, Canan Duru Düzce, Yağmur Girişken ve Kenan Doğru İrlanda'daki Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda her biri tur geçti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hataylı beş milli sörfçü İrlanda'da turları geçip deneyimlerle döndü

Hataylı sporcular İrlanda'daki şampiyonadan döndü:

Hatay Sörf Merkezi'nden yetişen ve Hatay Sörf Spor Kulübü çatısı altında yarışan Ali Köse, Semir Köse, Canan Duru Düzce, Yağmur Girişken ve Kenan Doğru, Türkiye'yi İrlanda'da düzenlenen Avrupa Dalga Sörfü Şampiyonası'nda temsil etti. Milli takım kadrosunda yer alan beş Hataylı sporcu, katıldıkları yarışların tamamında turları geçme başarısı gösterdi ve uluslararası müsabaka ortamından önemli deneyimler edinerek döndü.

samandağ sahillerinden uluslararası sulara:

Samandağ kıyılarında başlayan sörf yolculuklarını büyük bir uluslararası yarışa taşıyan sporcular, farklı deniz koşullarında yarışma fırsatı buldu. Yarışlar süresince aynı yaş gruplarından sporcularla tanışma, farklı teknikleri gözlemleme ve okyanus dalgalarında antrenman yapma imkanı yakaladılar. Bu süreç, hem bireysel performans gelişimi hem de takım deneyimi açısından değerli kazanımlar sağladı.

sporcuların gözünden İrlanda deneyimi:

Semir Köse, okyanustaki ilk sörf deneyimini vurgulayarak, "O yüzden dalgalarda çok zevk aldım. Aynı zamanda sörf konusunda kendimi geliştirdim" dedi. İrlanda'daki iki haftalık kamp ve yarışma sürecini değerlendiren Ali Köse ise, "Özellikle dalgalar çok güzeldi. Derece elde edemesem de elimden gelenin en iyisini yaptım ve çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

Canan Duru Düzce, okyanus dalgalarına girdikten sonra kazandığı özgüveni ve edindiği sosyal deneyimleri şu sözlerle anlattı: "Kendi yaşıtlarımla eğlenmek beni çok mutlu etti. Çok eğlendik ve böyle bir şeyi denemenin beni çok değiştirdiğini düşünüyorum. İnsanların yaşam tarzları, farklılıkları dikkatimi çekti. Gelecekle alakalı olan planlarımı değiştirdi, daha geniş bakış açısına sahip olmamı sağladı. Arkadaş edindim ve farklı farklı insanlarla tanıştım. Sörfümü geliştirdim. Bu yüzden çok mutlu hissediyorum."

Hataylı sporcuların İrlanda deneyimi, yalnızca sportif sonuçların ötesinde kişisel gelişim, uluslararası iletişim ve farklı deniz şartlarında rekabet etme becerileri kazandırdı. Elde edilen tecrübeler, sporcuların gelecekteki müsabakalara hazırlanışında ve sörf kariyerlerinde önemli bir referans olacak.

HATAY SÖRF MERKEZİ&#039;NDE YETİŞEN VE TÜRKİYE&#039;Yİ İRLANDA&#039;DA TEMSİL EDEN 5 SPORCU, AVRUPA DALGA SÖRFÜ...

HATAY SÖRF MERKEZİ'NDE YETİŞEN VE TÜRKİYE'Yİ İRLANDA'DA TEMSİL EDEN 5 SPORCU, AVRUPA DALGA SÖRFÜ ŞAMPİYONASI'NDAN SPORTİF KAZANIMLAR VE YENİ DENEYİMLERLE DÖNDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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