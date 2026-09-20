Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Hataylı kadının yıllara yayılan ev umudu çöktü

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de yaşayan Ayten Cünedioğlu, yıllarca biber temizleyerek çalıştı, dört çocuğunu okuttu ve 20 yıllık ev hayalini gerçekleştirmek için para biriktirdi. 2021 yılında temelden alınacağı belirtilen bir daire için 275 bin TL karşılığında anlaşma yaptığını, zaman içinde toplam 170 bin TL ödeme gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Sözleşme, ödemeler ve inşaat süreci:

Cünedioğlu, inşaat için yapılan sözleşme gereği ilk etapta peşinat olarak önce 50 bin TL, kısa süre sonra tekrar 50 bin TL verdiğini, kalan ödemenin anahtar tesliminde yapılacağı konusunda anlaştığını aktardı. İnşaatın 8 ayda tamamlanacağı söylenmesine rağmen proje gecikti; pandemi gerekçesiyle öne sürülen ertelemelerin ardından yapı 2023 yılında bitirildi. Cünedioğlu, ödeme planına sadık kalmasına rağmen teslim aşamasında hak iddia ettiği dairenin başkasına satıldığını öğrendiğini söyledi.

Mağduriyetin detayları ve tepkisi:

Başlangıçta kendisine bildirilen 3. kattaki dairenin başkasına satıldığını öğrenen Cünedioğlu, bunun üzerine inşaat sahipleriyle görüştüğünü ve kendisine 4. kat dairenin verileceğine dair söz verildiğini anlattı. Ancak daha sonra iddiasına göre bu 4. kat daire de başka alıcılara devredildi. Konuyla ilgili görüşmeler sırasında inşaat sahiplerinin bazı işçiler getirip kendisini zorla evden çıkardığını, polis çağırılması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Cünedioğlu, yıllarca emek vererek biriktirdiği paranın 170 bin TL olduğunu vurguladı ve 'Bir şebekenin içerisinde olduğumu, beni dolandırdıklarını' düşündüğünü ifade etti. Kazandığı parayı çocuklarının ihtiyaçlarından ve kendi emeğinden bir araya getirdiğini belirten kadın, yaşadığı haksızlığı ailesine ilk etapta anlatmadığını ancak artık sesini duyuracağını söyledi.

Yaşananların ayrıntılarını ve sözleşme kayıtlarını gösterdiğini belirten Cünedioğlu, hukuki yollara başvurup başvurmadığına dair net bilgi vermedi; bununla birlikte hakkını arayacağını tekrarladı. Kadının en çok vurguladığı nokta, yıllarca çalışıp biriktirdiği bu parayı kimseye yedirmeyeceği oldu. 'Bu parayı ben kimseye yedirmeyeceğim', Cünedioğlu’nun sık tekrarladığı sözleri arasında yer aldı.

Hikâye, uzun süre emeğini biriktirip ev sahibi olma hayali kuran bir yurttaşın, sözleşme ve teslim süreçlerindeki çatışmalarla karşılaşmasının örneğini sunuyor. Cünedioğlu’nun anlattıkları, projeye yapılan ödemeler ile tapu teslimi arasındaki güven sorunlarını ve mağduriyet yaşandığında izlenecek yolların önemini işaret ediyor.

EV HAYALİYLE YOLA ÇIKAN VE ÖDEME YAPAN CÜNEDİOĞLU'NA AİT OLDUĞU SÖYLENEN 4. KATTAKİ EV DE BİR BAŞKASINA SATILDI VE YILLAR GEÇMESİNE RAĞMEN EMEKTAR KADIN HAYALİNİ KURDUĞU EVE KAVUŞAMADI. CÜNEDİOĞLU, "BU PARAYI BEN KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİM" SÖZLERİYLE YAŞADIĞI HAKSIZLIĞI ANLATTI.