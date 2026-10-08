Hatice Öz: birleşen güçlerle Antalya'nın yarınını yazacağız

Hatice Öz konyalı dernek üyeleriyle buluştu:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, Antalya Konyalılar Derneği’nin toplantısında dernek başkanı Hasan Öder, yönetim kurulu üyeleri ve Konyalı iş insanlarıyla bir araya geldi. Seçimlere 10 gün kala yaptığı konuşmada Öz, Antalya’nın geleceğinin ortak akıl, güçlü üretim ve dayanışma ile şekillendirileceğini vurguladı.

Toplantıda Öz, üyelerle birebir görüşmeler yaparak beklentileri dinledi ve adaylık vizyonunu paylaştı. Antalya’da yaşayan Konyalı iş insanlarının kent ekonomisine ve sosyal yaşama yaptığı katkılara teşekkür ederek birlik mesajı verdi.

Tarihten gelen bağlar ve ortak hikâye:

Konuşmasına Antalya ile Konya arasındaki köklü ilişkilere değinerek başlayan Öz, Anadolu Selçukluları dönemine atıf yaptı. Öz, Konya’yı "Anadolu’nun merkezi", Antalya’yı ise "Akdeniz’in kapısı" olarak tanımlayarak tarih boyunca ticaret yollarının iki şehir arasındaki bağı güçlendirdiğini hatırlattı. Öz, "Konya’dan başlayan yollar Toroslar’ı aşarak Antalya’ya, Alanya’ya ve Akdeniz’e ulaşıyordu. Bugün Antalya’da yaşayan Konyalı hemşehrilerimiz de bu hikâyenin devamıdır" ifadelerini kullandı.

Öz, kentin gelişimindeki çok yönlü katkılara dikkat çekti: "Kimi yıllar önce Konya’dan Antalya’ya geldi, kimi burada iş kurdu, kimi çocuklarını burada büyüttü. Kimi Antalya’nın ticaretine, kimi turizmine, kimi üretimine, kimi sosyal hayatına değer kattı. Ve bugün Antalya hepimizin ortak evidir."

ekonomik hedefler ve ortak projeler:

Hatice Öz, Antalya’nın potansiyelinin harekete geçirilmesi için ortak hedefler etrafında birleşilmesi gerektiğini vurguladı. Geçmişte yolların üstlendiği birleştirici rolün bugün projelerle sağlanması gerektiğini söyleyen Öz, amaçlarını şöyle özetledi: "Bizim hedefimiz Antalya’nın potansiyelini birlikte ortaya çıkarmak, ticaretimizi büyütmek, üretimimizi güçlendirmek ve Antalya’da yaşayan herkesin kendisini bu şehrin geleceğinde söz sahibi hissetmesini sağlamak."

Öz, Yeni Nesil ATSO vizyonu çerçevesinde KOBİ’lerin güçlendirilmesi, organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik projeler üzerinde durdu. KOBİ’lere yönelik çalışmalarda finansmana erişimin kolaylaştırılması, dijital dönüşümün desteklenmesi ve işletmelerin kurumsal kapasitelerinin yükseltilmesi hedefleri ön plana çıktı.

Toplantıda ayrıca Öz, işgücü ihtiyacına teknoloji odaklı çözüm sunan bir proje tanıttı: Yapay Zekâ Destekli Akıllı İnsan Kaynakları Sistemi. Sistemin, işletmelerin personel ihtiyaçları ile iş arayanların eğitim, deneyim ve yetkinliklerini yapay zekâyla eşleştirerek işe alım süreçlerini hızlandıracağı ve istihdam verimliliğini artıracağı belirtildi.

Hatice Öz, konuşmasını birlik ve değişim çağrısıyla noktaladı: "Antalya hepimizin ortak evidir. Hep birlikte daha güçlü bir Antalya için çalışacağız. 10 gün sonra hep birlikte bir tarih yazacağız." Katılımcılar toplantıda projelerin ayrıntılarını ve uygulanabilirliğini tartışırken, seçim atmosferi ve dayanışma öne çıkan temalar arasında yer aldı.

ANTALYA İLE KONYA ARASINDAKİ TARİHİ VE EKONOMİK BAĞLARA DİKKAT ÇEKEN ÖZ, "ANTALYA HEPİMİZİN ORTAK EVİDİR. HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ BİR ANTALYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ. 10 GÜN SONRA HEP BİRLİKTE BİR TARİH YAZACAĞIZ" DEDİ.