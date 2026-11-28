Toplantı ve katılımcılar:

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) tarafından düzenlenen paydaş katılım toplantısında, yürütülen güneş enerjisi santrali (GES) ve altyapı projelerinin sosyal etkileri değerlendirildi. Toplantıya proje etki sahasındaki mahallelerin muhtarları katıldı ve proje süreçleri muhtarlara ayrıntılarıyla aktarıldı.

Gündemdeki projeler:

Toplantıda fizibilite çalışmaları kapsamında Bintaş Arazi-1 GES, HATSU Erzin Arazi-1 GES ve HATSU Erzin Arazi GES-1 projeleri ile Altınözü Atık Su Arıtma Tesisi ve kanalizasyon projeleri ele alındı. Her bir proje için saha koşulları, uygulama takvimi ve etki alanı değerlendirmeleri paylaşıldı.

Bölgesel koşullar ve muhtar görüşleri:

Muhtarlara verilen bilgiler arasında bölgelerin nüfus yapısı, geçim kaynakları ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin durumu bulundu. Ayrıca 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yaşanan göç hareketleri, hasarlı konutlar ve değişen yerleşim düzenleri hakkında muhtarların gözlemleri alındı. Bu veriler, projelerin sosyal etkilerinin doğru tespit edilmesi için kayıt altına alındı.

Olası etkiler ve alınacak tedbirler:

Sosyal uzmanlar, inşaat aşamasında ortaya çıkabilecek toz, gürültü ve özel mülkiyet gibi olası etkilerin önceden belirlenmesinin önemine vurgu yaptı. Toplantıda olası riskler için alınabilecek teknik ve idari tedbirler, iletişim mekanizmaları ve şikayet yönetimi süreçleri tartışıldı.

Toplantı sırasında mahallelerin sosyal ve ekonomik koşullarına ilişkin bilgiler sistematik olarak kaydedildi ve muhtarların soruları yanıtlandı. HATSU yetkilileri, değerlendirme sonuçlarının proje uygulama ve izleme aşamalarında kullanılacağını belirterek, sürecin şeffaflığı ve yerel katılımın devam edeceğini söyledi.

HATSU’DA GES VE ALTYAPI PROJELERİNE İLİŞKİN GERÇEKLEŞTİRİLEN PAYDAŞ KATILIM TOPLANTISI.