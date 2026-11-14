Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren vatandaşı Malatya'ya taşıdı

Hava ambulansı Darende'de müdahale etti

Malatya'nın Darende ilçesinde aniden fenalaşan 52 yaşındaki M.D., Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerde hastaya kalp krizi teşhisi konuldu ve ilk müdahalesi hastanede yapıldı.

olay ve ilk müdahale

Hastanede gerçekleştirilen ilk müdahale sonrası durumu ağırlaşan M.D. için ileri tetkik ve tedavi gerekliliği değerlendirildi. Sağlık ekibi, hastanın hızlı bir şekilde merkezî bir hastaneye nakledilmesine karar verdi.

nakil ve tedavi süreci

Kısa sürede bölgeye ulaşan Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı, gerekli hazırlıkların ardından hastayı alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine nakletti. Naklin ardından M.D. tedavi altına alındı ve sağlık durumu hastanede takip ediliyor.

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