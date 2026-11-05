Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması bir işçinin ölümüne yol açtı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında iş makinesi lastiğine hava basılırken patlama oldu; 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması bir işçinin ölümüne yol açtı

Hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması bir işçinin ölümüne yol açtı

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde, Ağır Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının bahçesinde iş makinesi lastiğine hava basıldığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle iki işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçilerden Eyüp Eğinli (30) ile İ.H.K (30) olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Söz konusu yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Eyüp Eğinli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eğinli'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Soruşturma ve tedavi süreci:

Kazada yaralanan diğer işçi İ.H.K'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

İZMİR&#039;İN ALİAĞA İLÇESİNDE BİR DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA, HAVA BASILAN İŞ MAKİNESİ LASTİĞİNİN...

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDE BİR DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA, HAVA BASILAN İŞ MAKİNESİ LASTİĞİNİN PATLAMASI SONUCU 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ DE YARALANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

özlü: sayıştay raporunda yolsuzluk iddiası yok, projeler hızla ilerliyor
images

57 yaşında üniversiteye başlayan kadın annesine diplomasını vermek istiyor
images

Palandöken’in zirvesinde gece yarısı off-road sınavı
images

Kütahya'da Tunus ile kültürel köprü kuran gala yemeği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Orman sağlığı için kapsamlı adım: Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan hedefi

Minik eller Silifke'nin yanan topraklarını fidanlarla yeniden yeşertiyor

Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor

Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi