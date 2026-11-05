Hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması bir işçinin ölümüne yol açtı

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde, Ağır Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının bahçesinde iş makinesi lastiğine hava basıldığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle iki işçi yaralandı. Olayda yaralanan işçilerden Eyüp Eğinli (30) ile İ.H.K (30) olduğu bildirildi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Söz konusu yaralılar, sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Eyüp Eğinli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eğinli'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Soruşturma ve tedavi süreci:

Kazada yaralanan diğer işçi İ.H.K'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDE BİR DEMİR ÇELİK FABRİKASINDA, HAVA BASILAN İŞ MAKİNESİ LASTİĞİNİN PATLAMASI SONUCU 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ DE YARALANDI.