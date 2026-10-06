Hava İkmal'e vefa: Kayseri'ye Hava İkmal 100. Yıl Caddesi kazandırıldı

Hava İkmal’in 100. yılı kutlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün kuruluşunun 100. yılı çerçevesinde düzenlenen törenlere katıldı. Türkiye’nin ilk uçak fabrikalarından biri kabul edilen ve 1926’da Tomtaş adıyla hayata geçirilen tesisin yüz yıllık geçmişi törende öne çıktı.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan eşlik etti. Büyükkılıç, tesisin komutanı Hava Tuğgeneral Alper Gökdereye ev sahipliği için teşekkür ederek fabrikanın şehir ve ülke sanayisindeki yerinin altını çizdi.

Tarihi miras ve Kayseri'nin sanayileşme serüveni:

Büyükkılıç, Hava İkmal’in Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana Kayseri için stratejik önem taşıdığını vurguladı. 1924’te başlayan çalışmalardan 1926’daki Tomtaş kuruluşuna kadar uzanan sürecin, Kayseri’nin üretim ve girişimcilik kültürünü besleyen bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. Başkan, tesisin sadece savunma sanayine katkı sağlamadığını, aynı zamanda kentin sanayileşmesinde itici güç olduğuna dikkat çekti.

Cadde adı ve tanıtım töreni:

Programın ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen tanıtım töreninde, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yolun ismi resmen açıklandı. Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla şehir merkezindeki ana arterlerden biri Hava İkmal 100. Yıl Caddesi olarak isimlendirildi. Büyükkılıç, 100 yıllık birikimin cadde adıyla gelecek nesillere aktarılacağını belirtti ve törene katılan protokole teşekkür etti.

Tören sonunda isimlendirme kararının yer aldığı belge komutanlara takdim edilerek program sona erdi.

Ulaşım yatırımı ve teknik ayrıntılar:

Hava İkmal 100. Yıl Caddesi, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi’nde Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Davud El-Kayseri Caddesi’ni birbirine bağlayacak şekilde düzenlendi. Proje, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile askeri alan arasında alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturuyor.

Yolun teknik özellikleri şöyle: 2 bin 200 metre uzunluğunda, iki şeritli gidiş-gelişli bölünmüş yol niteliğinde; yapımında yaklaşık 12 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Projenin maliyeti 40 milyon TL olarak açıklandı. Güzergâha aynı zamanda yayaların güvenliği ve konforu için kaldırım ve bisiklet yolu da eklendi.

Büyükkılıç, konuşmasında Kayseri’nin havacılık ve savunma sanayisindeki hedeflerine de değindi; şehirde kurulacak yeni fabrikadan ve yaklaşık 700 dönümlük alana yapılacak yatırımın HÜRJET gibi projelere katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Bilim Şenliği BİLFESTin 16-17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği ve gençlerin bilime ilgisini artırmaya yönelik etkinliklerle kent merkezinde hareketlilik yaratacağı belirtildi.

Sonuç olarak tören; tarihi bir mirasın anılması, kent ulaşımına yapılan somut bir yatırımın tanıtılması ve Kayseri’nin sanayi ile havacılık hedeflerinin bir arada vurgulanmasıyla tamamlandı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK İLE BİRLİKTE TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK FABRİKASI OLARAK 1926 YILINDA KURULAN 2’NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMLARA KATILDI. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, HAVA İKMAL’İN KAYSERİ’NİN SANAYİLEŞME TARİHİNDE TAŞIDIĞI STRATEJİK ÖNEME DİKKAT ÇEKEREK, TESİSİN 100’ÜNCÜ YILI ANISINA HAVA İKMAL 100. YIL CADDESİ’NİN ŞEHRE KAZANDIRILDIĞINI SÖYLEDİ.