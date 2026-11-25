ASELSAN'ın TOLUN L'si ilk SİHA atışında hedefi vurdu

ASELSAN tarafından geliştirilen 250 lb. sınıfı TOLUN L, Saros Hedef Adası'nda yapılan test atışında ilk kez SADAK-4T çoklu taşıma salanıyla entegre edilerek AKINCI SİHA'sından ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Bu atış, TOLUN L'nin insansız hava aracı platformlarına entegrasyon kabiliyetini ve entegre lojistik taşıma sistemleriyle uyumunu gösterdi.

İlk entegre atış ve mühimmat tanımı:

TOLUN L, KİLİT 310 lazer arayıcı başlıklı tam atım mühimmat olarak tanımlanıyor. Çoklu Taşıma Salanı (SADAK-4T) aracılığıyla taşınabilen mühimmat, entegre ANS-KKS ve lazer arayıcı başlık kombinasyonuna sahip 250 lb. sınıfı, parçacık etkili harp başlığı içeriyor. Testte, AKINCI'dan bırakıldıktan sonra mühimmatın hedefe yönlendirilmesi ve KİLİT 310 ile lazer takibi başarısı doğrulandı.

Teknik özellikler ve operasyonel avantajlar:

TOLUN L'in açılır kanat yapısı sayesinde insansız hava araçlarında 50+ km menzil elde edildiği belirtiliyor. Sistem, hava platformundan ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanana kadar ANS güdümüyle uçuşuna devam edebiliyor; hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettiğinde KİLİT 310 arayıcı başlığı döngüye alıp angajmanı tamamlıyor. Her türlü hava şartında görev yapabilen mühimmat, yol noktası takibi, seçilebilir vuruş açısı ve kokpitten programlanabilme gibi özelliklerle sortie sayısını ve operasyon maliyetlerini düşürüyor.

Ek olarak, TOLUN L gece/gündüz kullanım kabiliyeti, GPS aldatmasına karşı dayanıklı yazılım ve CRPA antiJam anteni ile GNSS karıştırmasına karşı direnç gösteriyor; bu da hareketli ve sabit hedeflere hassas angajman yeteneğini artırıyor.

Hava taarrudunda etkisi:

ASELSAN tarafından tanımlandığı gibi, hareketli hedeflerin yeni kabusu olarak öne çıkan TOLUN L; sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin, tek sortide tek veya çoklu hedeflere eş zamanlı angajman ve düşük yanaş hasar kabiliyeti sunuyor. Sahadaki uygulamalar ve bu ilk başarı; TOLUN L'nin hava taarru gücünü güçlendiren, maliyet ve operasyonel verimlilik sağlayan bir seçenek olduğunu gösteriyor.

ASELSAN’dan Gök Vatan’da yeni güç çarpanı: TOLUN L göreve hazır