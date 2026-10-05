Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

GAP Havalimanı'ndaki aramada olumsuzluk tespit edilmedi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada, bomba ihbarı üzerine kontrol edilen yolcu uçağında yapılan aramanın tamamlandığını ve herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığını bildirdi.

Vali Şıldak'ın açıklaması:

Şıldak, "Uçakta yapılan patlayıcı madde araması tamamlanmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda GAP Havalimanımız hava trafiğine tekrar açılmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Havalimanı trafiğinin yeniden başlatılması:

Vali Şıldak'ın beyanına göre, aramanın sonuçlanmasının ardından GAP Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı. Yetkilinin açıklaması, yolcu ve operasyon güvenliğinin sağlandıığının işareti olarak değerlendirildi.

Şıldak, ayrıca olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK