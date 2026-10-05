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Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, GAP Havalimanı'nda bomba ihbarı nedeniyle aranan uçakta hiçbir patlayıcı bulunmadığını ve hava trafiğinin yeniden açıldığını açıkladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

GAP Havalimanı'ndaki aramada olumsuzluk tespit edilmedi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada, bomba ihbarı üzerine kontrol edilen yolcu uçağında yapılan aramanın tamamlandığını ve herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığını bildirdi.

Vali Şıldak'ın açıklaması:

Şıldak, "Uçakta yapılan patlayıcı madde araması tamamlanmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda GAP Havalimanımız hava trafiğine tekrar açılmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Havalimanı trafiğinin yeniden başlatılması:

Vali Şıldak'ın beyanına göre, aramanın sonuçlanmasının ardından GAP Havalimanı yeniden hava trafiğine açıldı. Yetkilinin açıklaması, yolcu ve operasyon güvenliğinin sağlandıığının işareti olarak değerlendirildi.

Şıldak, ayrıca olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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