Hava trafiğinde rekor: 9 ayda Türkiye nüfusunun iki katından fazla yolcuya hizmet

DHMİ eylül verileri ve bakanın değerlendirmesi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, eylül verilerinin aylık ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin detaylarını paylaştı.

Eylül ayı uçak ve yolcu trafiği:

Eylül ayında iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısı 89 bin 788, dış hatlarda ise 94 bin 986 olarak kaydedildi. Üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiği 235 bin 26 seviyesine ulaştı.

Havalimanlarında eylül ayında iç hat yolcu trafiği 10 milyon 83 bin 933, dış hat yolcu trafiği ise 15 milyon 510 bin 913 oldu. Direkt transit yolcular dahil toplam yolcu sayısı 25 milyon 603 bin 265 olarak açıklandı. Bakan Uraloğlu, 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 5,9, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 2 ve toplam yolcu trafiğinde yüzde 3,4 artış gerçekleştiğini belirtti.

Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği eylül ayında iç hatlarda 97 bin 484 ton, dış hatlarda 432 bin 366 ton olmak üzere toplam 529 bin 850 tona ulaştı.

Ocak-Eylül dönemine ilişkin özet veriler:

Ocak-Eylül döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 757 bin 441, dış hatlarda 706 bin 574 ve üst geçişler dâhil toplam 1 milyon 854 bin 502 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 1,1 artış görüldü.

Türkiye geneli havalimanlarında Ocak-Eylül döneminde iç hat yolcu trafiği 81 milyon 709 bin 700, dış hat yolcu trafiği 111 milyon 369 bin 604 oldu. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi. Bakan Uraloğlu, bu sonuçla "Böylece yılın ilk 9 ayında Türkiye nüfusunun 2 katından fazla yolcuya hizmet verdik." ifadelerini kullandı. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 6,7, dış hat yolcu trafiğinde yüzde 0,5 ve toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,9 artış kaydedildi.

Yük trafiğinde ise Ocak-Eylül döneminde iç hatlarda 751 bin 779 ton, dış hatlarda 3 milyon 373 bin 40 ton olmak üzere toplam 4 milyon 124 bin 819 tona ulaşıldı. İç hat yük trafiği yüzde 5,6, dış hat yük trafiği yüzde 1,7 ve toplam yük trafiği yüzde 2,4 arttı.

Büyük havalimanlarının performansı:

İstanbul Havalimanı’nda eylül ayında uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 931, dış hatlarda 38 bin 135 olmak üzere toplam 49 bin 066 olarak kaydedildi. Yolcu bazında iç hatlarda 1 milyon 631 bin 70, dış hatlarda 6 milyon 222 bin 834 ve toplam 7 milyon 853 bin 904 yolcuya hizmet verildi.

Ocak-Eylül döneminde İstanbul Havalimanı’nda uçak trafiği iç hatlarda 93 bin 677, dış hatlarda 320 bin 876 ve toplam 414 bin 553 olarak gerçekleşti; yolcu trafiği ise iç hatlarda 13 milyon 565 bin 722, dış hatlarda 50 milyon 937 bin 147 ve toplam 64 milyon 502 bin 869 oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 11 bin 860, dış hatlarda 14 bin 691 ve toplam 26 bin 551 oldu. Yolcu trafiği iç hatlarda 2 milyon 203 bin 910, dış hatlarda 2 milyon 588 bin 317 ve toplam 4 milyon 792 bin 227 olarak kaydedildi.

Sabiha Gökçen için dokuz aylık verilerde uçak trafiği iç hatlarda 95 bin 937, dış hatlarda 119 bin 447 ve toplam 215 bin 384; yolcu trafiği iç hatlarda 17 milyon 465 bin 832, dış hatlarda 20 milyon 483 bin 5 ve toplam 37 milyon 948 bin 837 şeklinde açıklandı.

Genel havacılık faaliyetlerinin sürdüğü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda eylül ayında 2 bin 120, dokuz aylık dönemde ise 20 bin 23 uçak trafiği gerçekleşti.

Turizm merkezlerinde yolcu dağılımı:

Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında dokuz ayda iç hatlarda 16 milyon 322 bin 19, dış hatlarda 33 milyon 308 bin 903 olmak üzere toplam 49 milyon 630 bin 922 yolcu ağırlanırken, uçak trafiği iç hatlarda 121 bin 422, dış hatlarda 206 bin 103 ve toplam 327 bin 525 olarak kaydedildi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde illere göre yolcu sayıları hakkında şu rakamları paylaştı: İzmir Adnan Menderes Havalimanında 10 milyon 266 bin 205; Antalya Havalimanında 30 milyon 144 bin 861; Muğla Dalaman Havalimanında 4 milyon 571 bin 445; Muğla Milas-Bodrum Havalimanında 3 milyon 918 bin 114; Gazipaşa Alanya Havalimanında ise 730 bin 297 yolcu trafiği gerçekleşti.

Genel değerlendirmede Bakan Uraloğlu, hem yolcu hem de yük trafiğinde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar bulunduğunu vurgulayarak istatistiklerin havacılık sektöründeki hareketliliği gösterdiğini belirtti.

HAVAYOLUNDA 9 AYDA 193,1 MİLYON YOLCU