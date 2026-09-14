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Havaların serinlemesiyle Bingöl tezgahlarında balık çeşitliliği canlandı

Bingöl'de hava soğuyunca balık sezonu açıldı; Karadeniz palamudu, hamsi, çupra, levrek, alabalık, somon ve sazan tezgahlarda ilgi görüyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:19

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Havaların serinlemesiyle Bingöl tezgahlarında balık çeşitliliği canlandı

Bingöl'de balık tezgahları canlandı

Yaz aylarının geride kalması ve havaların serinlemesiyle Bingöl'de balık satışlarında hareketlilik başladı. Tezgahlarda artan çeşitlilik, hem tüketicilere daha fazla seçenek sunuyor hem de sezonun canlanmasına katkı sağlıyor.

tezgahlarda hangi türler var:

Sezon açılışıyla birlikte, Karadeniz'den getirilen palamut başta olmak üzere hamsi, çupra, levrek, alabalık, somon ve sazan tezgahlarda yer aldı. Balıkçılar, soğuyan hava ile birlikte tür çeşitliliğinin daha da hissedilir olduğunu belirtiyor.

balıkçıların beklentileri:

Kentte yaklaşık 25 yıldır balıkçılık yapan Nesih Demir, sezonun açıldığını vurguladı ve şunları söyledi: "Şu an bol olarak Karadeniz palamudu çıkıyor. Hamsi, çupra, levrek, alabalık, somon ve sazan çeşitlerimiz de bulunuyor. Havaların soğumasıyla vatandaşın talebinin balığa artmasını bekliyoruz. Sezonun tüm ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Balık satışı ve çeşitliliğinin artması, bölgedeki tüketicilerin tercihlerinde canlılık yaratırken balıkçılar da önümüzdeki günlerde talebin daha da yükselmesini bekliyor. Tezgahlardaki zengin seçenekler, özellikle soğuk havalarda protein tercihini balıktan yana kullanan tüketicilere avantaj sağlıyor.

BİNGÖL&#039;DE HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA TEZGAHLARDAKİ BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI.

BİNGÖL'DE HAVALARIN SOĞUMAYA BAŞLAMASIYLA TEZGAHLARDAKİ BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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