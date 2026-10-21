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Havalimanında darbe: sabıha gökçen'de iki yumurta donörü yakalandı

İstanbul merkezli yasadışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda KKTC'ye yumurta götüren iki donör yakalandı; gözaltı sayısı 44'e ulaştı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Havalimanında darbe: sabıha gökçen'de iki yumurta donörü yakalandı

Operasyonun son durumu

İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında, firari durumda bulunan ve Mete adlı şüphelinin kontrolünde KKTC'deki kliniğe yumurta vermeye gidip gelen iki donör kadın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Bu son yakalamalarla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 44'e yükseldi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi tarafından yürütülüyor. CİMER üzerinden gelen bir ihbarla başlatılan çalışmada, bir şebekenin Türk vatandaşı kadınların yumurtalarını yurt dışına sattığı tespit edildi. İstanbul merkezli yapılan çalışmada, 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ve hakkında adli işlem başlatılan 53 zanlıdan daha önce 42'sinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Son yakalamaların önemi:

Bu sabah gerçekleştirilen iki yakalama, dosyada firari konumda bulunan şüphelilerden bazılarının tespit edilmesi açısından önem taşıyor. Gözaltına alınan donör kadınların, KKTC'deki bazı kliniklerle bağlantılı hareket ettiği belirtiliyor. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Soruşturma dosyasında yer alan tespitler doğrultusunda emniyetin başlattığı operasyonların ilerleyen aşamalarında ilave yakalamalar veya adli işlemler yapılabileceği değerlendiriliyor. Kamu kurumlarıyla koordinasyon ve sınır güvenliği kontrolleri soruşturmanın kritik unsurları arasında gösteriliyor.

Yasadışı üreme ticareti operasyonunda donör kadınlarından ikisi havalimanında yakalandı

Yasadışı üreme ticareti operasyonunda donör kadınlarından ikisi havalimanında yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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