Dolar 48,9753 +0,12%
Euro 55,7106 -0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.541,95 -3,85%
EUR/USD 1,1374 -0,17%
Brent Petrol 98,24 +0,82%
--°

Havalimanında icra operasyonu: Caspian Airlines'ın EP-KPB tescilli uçağı haczedildi

İstanbul Havalimanı'nda, gözetim firmasına 3 milyon avro borcu bulunan Caspian Airlines'ın EP-KPB tescilli uçağı icra tarafından haczedildi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Havalimanında icra operasyonu: Caspian Airlines'ın EP-KPB tescilli uçağı haczedildi

İstanbul Havalimanı'nda uçak haczi

İran merkezli havayolu şirketi Caspian Airlines'a ait bir yolcu uçağı, şirketin ödenmeyen borçları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda icra ekipleri tarafından haczedildi. Olay, gözetim firmasına olan 3 milyon avro tutarındaki alacağın tahsili için başlatılan işlem kapsamında gerçekleşti.

İcra memurları olay yerinde polis ekipleri eşliğinde bulunurken, gözetim firmasının avukatları da havalimanına gelerek Caspian Airlines'a ait hiçbir uçağın kalkışına izin verilmemesini talep etti.

Operasyonun seyri:

Sefer hazırlığında olan, kuyruk tescili EP-KPB olan uçak pist başına çıkarken icra ekipleri tarafından tespit edildi. Ekiplerin talebi üzerine uçağın kalkışı engellendi, uçak pistten döndürülerek seferden men edildi ve haciz işlemi uygulandı.

Olay sırasında uçakta bulunan yolcular tahliye edilerek terminal binasına alındı. Yer görevlileri ve havalimanı yetkilileri yolcu güvenliğinin sağlanması adına koordineli bir işlem yürüttü.

Hukuki ve operasyonel etkiler:

Gözetim firmasının alacağını tahsil edememesi üzerine başlatılan işlemle ilgili olarak soruşturma açıldığı bildirildi. Haciz uygulaması, ilgili uçağın geçici olarak seferden men edilmesine yol açarken, şirketin diğer seferleri ve operasyonel planlaması üzerinde de doğrudan etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer ve ilgili tarafların sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin açıklamaları bekleniyor; icra ve hukuk süreçleri tamamlanana dek söz konusu uçağın uçuşuna izin verilmeyeceği kaydedildi.

İRANLI HAVAYOLU ŞİRKETİ CASPİAN AİRLİNES&#039;E AİT UÇAK, BORÇLARI SEBEBİYLE İSTANBUL HAVALİMANI&#039;NDA...

İRANLI HAVAYOLU ŞİRKETİ CASPİAN AİRLİNES'E AİT UÇAK, BORÇLARI SEBEBİYLE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HACZEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy yolunda sağ bulundu: Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kurtarı...
images

geceyi ağaç dalları arasında geçirdiler: mantar toplamaya çıkan iki arkadaş 14 s...
images

Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki hasta vatandaşların dikkatiyle kurtarıldı
images

Muş'ta odunlukta başlayan tandır yangını ev ve direği tehdit etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köy yolunda sağ bulundu: Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kurtarıldı

Fidan Abu Dabi'de Al Nahyan ile bölgesel gündemi ve işbirliğini görüştü

Enerjimizi terörden alıp bilime ve kalkınmaya yatırmak

geceyi ağaç dalları arasında geçirdiler: mantar toplamaya çıkan iki arkadaş 14 saatin ardından sağ bulundu

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi