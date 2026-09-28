Havalimanında icra operasyonu: Caspian Airlines'ın EP-KPB tescilli uçağı haczedildi

İstanbul Havalimanı'nda uçak haczi

İran merkezli havayolu şirketi Caspian Airlines'a ait bir yolcu uçağı, şirketin ödenmeyen borçları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda icra ekipleri tarafından haczedildi. Olay, gözetim firmasına olan 3 milyon avro tutarındaki alacağın tahsili için başlatılan işlem kapsamında gerçekleşti.

İcra memurları olay yerinde polis ekipleri eşliğinde bulunurken, gözetim firmasının avukatları da havalimanına gelerek Caspian Airlines'a ait hiçbir uçağın kalkışına izin verilmemesini talep etti.

Operasyonun seyri:

Sefer hazırlığında olan, kuyruk tescili EP-KPB olan uçak pist başına çıkarken icra ekipleri tarafından tespit edildi. Ekiplerin talebi üzerine uçağın kalkışı engellendi, uçak pistten döndürülerek seferden men edildi ve haciz işlemi uygulandı.

Olay sırasında uçakta bulunan yolcular tahliye edilerek terminal binasına alındı. Yer görevlileri ve havalimanı yetkilileri yolcu güvenliğinin sağlanması adına koordineli bir işlem yürüttü.

Hukuki ve operasyonel etkiler:

Gözetim firmasının alacağını tahsil edememesi üzerine başlatılan işlemle ilgili olarak soruşturma açıldığı bildirildi. Haciz uygulaması, ilgili uçağın geçici olarak seferden men edilmesine yol açarken, şirketin diğer seferleri ve operasyonel planlaması üzerinde de doğrudan etkiler yaratabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer ve ilgili tarafların sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin açıklamaları bekleniyor; icra ve hukuk süreçleri tamamlanana dek söz konusu uçağın uçuşuna izin verilmeyeceği kaydedildi.

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