Havalimanında su takıyla karşılanan Beşiktaş kafilesine birlik mesajı

Batum'da UEFA Avrupa Ligi kapsamında Hapoel Beer-Sheva ile oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönen Beşiktaş kafilesi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda anlamlı bir karşılama ile karşılandı. Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından organize edilen uygulama, hem hoş geldiniz hem de dayanışma vurgusu taşıdı.

Karşılama nasıl gerçekleşti:

Batum'dan havalanan ve Türkiye'ye gelen siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, iniş sonrası apronda HEAŞ'a bağlı ARFF ekiplerinin oluşturduğu su takının altından geçerek park pozisyonuna yanaştı. Apronda düzenlenen bu su takı, havalimanı ekiplerinin planlı bir karşılaması olarak kayda geçti.

Birlik ve dayanışma mesajı:

Dün akşam oynanan müsabaka sırasında taraftarların açtığı Filistin destek pankartı ve ardından bildirilen Gürcistan polis müdahalesi sonrası, Beşiktaş camiasına yönelik destek amacıyla havalimanında özel bir karşılama organize edildi. HEAŞ yetkilileri, bu uygulamayla takım ayrımı gözetmeksizin tüm Türkiye'nin tek yürek olduğuna dair güçlü bir mesaj verildiğini belirtti.

Karşılama, kulübe ve taraftarlara yönelik moral destek işlevi görürken, havalimanındaki görüntüler kısa sürede dikkat çekti. Organizasyon, hem sportif hem de toplumsal boyutta dayanışmaya işaret eden sembolik bir jest olarak değerlendirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Beşiktaş kafilesine HEAŞ tarafından anlamlı karşılama