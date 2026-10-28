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Havalimanında vücut paketleme yöntemi çöktü: İzmir'de midesinden 47 kapsül metamfetamin çıktı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda durdurulan kurye, midesinde 47 kapsül içinde toplam 322 gram metamfetamin taşırken yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Havalimanında vücut paketleme yöntemi çöktü: İzmir'de midesinden 47 kapsül metamfetamin çıktı

Operasyon ayrıntıları:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda şüpheli bir şahsı durdurdu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu, şahsın uyuşturucu sevkiyatı için tehlikeli bir yöntem kullandığı belirlendi.

Şüpheli, şüphe üzerine hastaneye sevk edilerek iç beden muayenesine tabi tutuldu. Yapılan tetkikler sırasında midesinde ve sindirim sisteminde yabancı maddeler tespit edildi.

Tıbbi müdahale ve elde edilen bulgular:

Gerçekleştirilen tıbbi müdahale ve aramalarda, şüphelinin vücudunda yutarak taşıdığı 47 ayrı kapsül halinde toplam 322 gram metamfetamin ele geçirildi. Bulgular, ekiplerin dikkatli soruşturma ve sağlık kontrollerinin sonucu olarak kayıtlara geçti.

Hukuki süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Bu tür vücut paketleme yöntemleri hem adli soruşturma hem de sağlık açısından yüksek risk taşıyor; olay, kolluk birimleri tarafından koordineli müdahale ve tıbbi gözetim eşliğinde yürütüldü.

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI&#039;NDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN UYUŞTURUCU KURYESİNİN...

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI'NDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN UYUŞTURUCU KURYESİNİN MİDESİNDEN 47 KAPSÜL METAMFETAMİN ÇIKTI. İÇ BEDEN MUAYENESİYLE ORTAYA ÇIKAN OLAY SONRASI ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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