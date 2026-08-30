Havran’da bağımsızlık ruhu 104. yılda yeniden canlandı

kutlama programı:

Balıkesir'in Havran ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen törenlere ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında resmi törenler ve günün anlamına uygun etkinlikler gerçekleştirildi.

Tören alanında bir araya gelen katılımcılar, günün tarihsel önemine dikkat çekilerek yapılan konuşmalar ve düzenlenen anma bölümleriyle etkinlikleri takip etti.

anma ve vurgular:

Törenlerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden tüm kahramanlar rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Etkinliklerde 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve önemi öne çıkarıldı.

katılım ve atmosfer:

Programlar, halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti; katılımcılar tören boyunca gurur ve coşku içinde yer aldı. İlçe protokolünün hazır bulunduğu törenler, birlik ve beraberlik duygusunun güçlendiği bir zeminde tamamlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ, BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI. PROGRAMA İLÇE PROTOKOLÜ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI.