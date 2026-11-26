olayın özeti:

Balıkesir’in Havran ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, İnönü ve Dereören kırsal mahallelerinde taşkına yol açtı. Taşkın sırasında bazı otomobiller sürüklenerek kayboldu; suların çekilmesiyle bölgede arama ve tespit çalışmaları başlatıldı.

bulunan aracın durumu:

İnönü Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, sel sularına kapılarak gözden kaybolan araçlardan birine ulaşıldı. Araç, taşkınla birlikte sürüklenerek Havran Çayı yatağına gömülmüş; selin ve sürüklediği kaya parçalarının etkisiyle hurdaya dönmüş ve tanınmaz hale gelmiş olarak bulundu.

arama ve hasar tespit çalışmaları:

Dereören ve İnönü kırsal mahallelerinde sel sularına kapılan diğer araçların bulunmasına yönelik ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgedeki altyapı ve tarımsal alanlarda oluşan hasarın tespitine yönelik incelemeler de eşzamanlı olarak devam ediyor.

Yetkililer, araçların kötü durumunun kimliklendirme ve sahiplerine teslim süreçlerini güçleştirdiğini bildirirken, bölgedeki güvenlik ve erişim koşulları elverişli hale getirildikçe çalışmaların hızlanacağını belirtiyor.

BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN İNÖNÜ VE DEREÖREN KIRSAL MAHALLELERİNDE TAŞKIN SULARINA KAPILARAK KAYBOLAN OTOMOBİLLER BULUNMAYA BAŞLANDI.