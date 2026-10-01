Havza bakım merkezinde engelli bireylere yönelik kapsamlı yangın tatbikatı

Havza bakım ve aile danışma merkezinde yangın eğitimi ve tatbikat gerçekleştirildi

Samsun Havza Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde merkez personeli ve merkezde kalan engelli bireylere yönelik kapsamlı bir yangın eğitimi ile tatbikat düzenlendi. Etkinlikte yangın güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler ve uygulamalı müdahale eğitimi ön plana çıktı.

Eğitim içeriği ve uygulamalı gösterim:

Eğitimi Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Grup Amirliği ekipleri verdi. Katılımcılara yangın anında yapılması gerekenler, yangına ilk müdahale yöntemleri ve yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi aktarıldı. Havza Grup Amirliği Ekip Amiri Yakup Gül tarafından tüplerin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi; eğitmenler panik yapılmaması, güvenli tahliye ve müdahale sırasında dikkat edilecek hususları vurguladı.

Tatbikat ile gerçekçi uygulama:

Eğitimin ardından merkez bahçesinde senaryo gereği bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında yangına müdahale ve tahliye uygulamaları yapılarak, personel ile merkezde kalan bireylerin olası bir yangın durumunda nasıl hareket etmesi gerektiği uygulamalı biçimde gösterildi ve süreçlerin etkinliği test edildi.

Havza Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Neslihan Keskin, yangın güvenliğinin merkezde kalan bireyler ile personelin can güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, eğitim ve tatbikatın olası yangınlara karşı hazırlıklı olunmasına katkı sağladığını ifade etti. Keskin, eğitime katkı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havza Grup Amirliği ekiplerine ve Yakup Gül'e teşekkür etti.

HAVZA BAKIM VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TATBİKAT