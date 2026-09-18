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Havza göletleri için 110 bin yavru sazan suyla buluşturuldu

Havza'da su ürünleri kaynaklarını güçlendirmek için DSİ'ye bağlı 6 gölete toplam yaklaşık 110 bin yavru sazan bırakıldı. Samsun İl Müdürlüğü öncülüğünde.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Havza göletleri için 110 bin yavru sazan suyla buluşturuldu

Havza göletleri için 110 bin yavru sazan suyla buluşturuldu

Samsun’un Havza ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla yürütülen balıklandırma çalışması tamamlandı. Çalışma, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Bölümü tarafından organize edildi ve uygulama Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma kapsamında DSİ’ye bağlı Dereköy, Sivrikese, Ilıca, Cevizlik, Bekdiğin ve Güvercinlik göletleri balıklandırıldı. Toplamda yaklaşık 110 bin yavru sazan göletlere dağıtılarak suyla buluşturuldu; dağıtım ve yerleştirme işlemleri ekiplerce titizlikle yapıldı.

koruma ve sürdürülebilirlik vurgusu:

Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü Oral Özlü, yapılan balıklandırmanın su ürünleri kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi açısından önemine dikkat çekti. Özlü, "İlçemizdeki göletlerde balık popülasyonunu desteklemek amacıyla yaklaşık 110 bin yavru sazanı su kaynaklarımızla buluşturduk. Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir şekilde korunması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızdan avlanma kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, göletlerdeki balık varlığının korunması için kurallara uygun ve bilinçli avcılığın önemini tekrar vurguladı ve halktan kurallara uyulmasını istedi.

HAVZA İLÇE TARIM EKİPLERİ

HAVZA İLÇE TARIM EKİPLERİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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