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Havza OSB'de protokol sahada: yatırımlar yerinde incelendi

Vali Orhan Tavlı ve milletvekilleri Havza OSB'de süren ve planlanan yatırımları inceledi; savunma sanayisi ve trafo projeleri sahada değerlendirildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Havza OSB'de protokol sahada: yatırımlar yerinde incelendi

Protokol saha incelemelerinde

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş öncülüğündeki heyet, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceledi. Heyette ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse yer aldı.

İncelemelerde öne çıkan projeler:

Heyet, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında özellikle inşaatı süren savunma sanayisi yatırımı ile Rulo Park TEİAŞ trafo projesi sahada değerlendirildi ve firma temsilcilerinden projenin mevcut durumu hakkında ayrıntılı brifing alındı.

Yetkililer, projelerin fiziki ilerleyişi, sermaye ve altyapı ihtiyaçları ile önümüzdeki dönem planlarını paylaştı. Heyet, saha gözlemleri ile planlanan yatırımların uygulanabilirliğini ve bölge ihtiyaçlarıyla uyumunu değerlendirdi.

Beklenen etkiler ve hedefler:

Toplantıda, Havza OSB'nin gelişimi ve ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Yatırımların tamamlanmasıyla bölgenin üretim kapasitesinin artması, yeni istihdam alanlarının oluşması ve yerel ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor.

Özellikle savunma sanayisi alanındaki yatırımların, Havza’nın sanayi profilini çeşitlendirerek bölgesel cazibeyi artıracağına dikkat çekildi. Heyet ayrıca, yeni yatırımları çekmeye yönelik altyapı ve lojistik düzenlemelerin hızlandırılmasının önemini ele aldı.

Programa Havza Kaymakamı Samet Serin, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve Havza OSB Müdürü Emre Kadiroğlu de katıldı; saha incelemeleri sonrası değerlendirmeler yapıldı ve takip sürecinin devam edeceği belirtildi.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ, BERABERİNDEKİ HEYETLE HAVZA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE (OSB) DEVAM EDEN VE PLANLANAN YATIRIMLARI YERİNDE İNCELEDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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