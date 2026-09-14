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Havza teşkilatında dayanışma vurgusu: Topsakal ve Mucur yeni başkana destek

İlyas Topsakal ile Burhan Mucur, Bekir Cengiz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Havza teşkilatında birlik, dayanışma ve çalışmaların süreceğini belirtti.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Havza teşkilatında dayanışma vurgusu: Topsakal ve Mucur yeni başkana destek

ziyaretin kapsamı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, MHP Havza İlçe Başkanlığı görevine atanan Bekir Cengiz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilçe teşkilatının görev değişikliğinin ardından ortaya çıkan yeni dönemin ilk sinyalleri paylaşılırken, teşkilat çalışmalarında birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı.

teşkilat çalışmaları ve birlik mesajı:

Burhan Mucur, ziyaretlerin teşkilat çalışmaları kapsamında süreceğini belirterek, ilçelerdeki görev değişiklikleri nedeniyle ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini söyledi. Mucur, yeni göreve başlayan dava arkadaşlarına başarı dileklerini ileterek merkez ilçe ziyaretlerinin de ilerleyen günlerde tamamlanacağını kaydetti.

İlyas Topsakal ise Bekir Cengiz’e yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçe teşkilatının Samsun için önemine dikkat çekti ve çalışmaların birlik ve beraberlik içinde yürütüleceğini vurguladı. Topsakal, Havza’nın ilçe düzeyinde stratejik önem taşıdığını ifade ederek teşkilatın aktif rolüne gönderme yaptı.

görüşmede ele alınan konular:

Ziyarette, Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de yer aldı. Görüşmelerde Havza ve Samsun’a yönelik hizmet ve proje odaklı çalışmaların yanı sıra teşkilat faaliyetleri ile güncel gündem değerlendirildi. Toplantıda önceliklerin koordinasyon ve saha çalışmalarının güçlendirilmesi olduğu öne çıktı.

Her iki isim de, görev süresi boyunca ilçe teşkilatına katkıda bulunan önceki dönem ilçe başkanı İbrahim Yüksel’e teşekkür etti. Yeni ilçe başkanı Bekir Cengiz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni dönemde teşkilat çalışmalarını gayretle sürdüreceklerini belirtti.

MİLLETVEKİLİNDEN HAVZA ZİYARETİ

MİLLETVEKİLİNDEN HAVZA ZİYARETİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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