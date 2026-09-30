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Havza ve Ladik'te süt üretimini artırmaya yönelik ortak adım

Havza ve Ladik'te süt hayvancılığını geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda üreticiler, kurumlar ve sektör temsilcileri kalite, destek ve finans konularını ele aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Havza ve Ladik'te süt üretimini artırmaya yönelik ortak adım

Havza ve Ladik'te süt üretimini artırma çalışmaları

Samsun’un Havza ve Ladik ilçelerinde süt hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısı, bölgede üretim kapasitesinin yükseltilmesi ve kaliteli damızlık hayvan temininin kolaylaştırılmasına odaklandı. Toplantıya Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, banka ve özel sektör temsilcileri katıldı ve yerel üreticilerin yoğun ilgisi çekildi.

toplantının gündemi:

Havza Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen oturumlarda, süt hayvancılığında verimliliğin artırılması ile kaliteli damızlık hayvan temini, hayvan bakım ve besleme yöntemleri, süt kalitesinin yükseltilmesi ve mevcut destek ve finansman imkânları ana başlıklar olarak ele alındı. Saha koşullarına uygun uygulama ve finansal destek modellerinin tartışıldığı oturumlarda üretimin sürdürülebilirliği ön plana çıkarıldı.

üreticilerin öncelikleri:

Soru-cevap bölümünde üreticiler, başta kaliteli damızlık hayvan temini olmak üzere üretim maliyetleri ve hayvancılık destekleri konusunda yaşadıkları sorunları yetkililere iletti. Katılımcılar, pratik çözüm önerileri ve erişilebilir finansman mekanizmaları talep etti; bunun yanı sıra teknik eğitim ve yönlendirme talepleri de gündeme geldi.

Toplantıda konuşan yetkililer arasında İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yılmaz yer aldı. Yetkililer, üretici, kamu kurumları ve sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı ve sahadaki ihtiyaçlara yönelik koordineli çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Söz konusu toplantı, bölgesel süt üretiminin hem nicelik hem de nitelik olarak artırılmasına yönelik adımların planlanması açısından önemli bir iletişim ve yol gösterici platform sağladı. İlerleyen dönemde uygulamaya dönük adımların atılması ve üreticilerin bilgilendirilmesine devam edilmesi bekleniyor.

HAVZA SÜT HAYVANCILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

HAVZA SÜT HAYVANCILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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