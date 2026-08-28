Havza'da ambarda alevler: 7 ton buğday ve 350 saman balyası zarar gördü

Havza'da ambarda yangın kontrol altına alındı:

Samsun'un Havza ilçesi Üniversite Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında bir ambardan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Müdahale ve hasarın boyutu:

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yapılara ve diğer alanlara sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ambarda bulunan yaklaşık 7 ton buğday, 350 saman balyası ve çeşitli tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

çıkış nedenine ilişkin inceleme:

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimlerce inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

Yangının çevredeki yapılara sıçramasının engellenmesi, olası daha büyük bir faciayı önlediği yönünde değerlendirme yapıldı.

SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİNDE BİR AMBARDA ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 7 TON BUĞDAY, 350 SAMAN BALYASI VE ÇEŞİTLİ TARIM ALETLERİ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.