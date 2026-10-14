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Havza'da 'Farma-1' ile tıbbi cihaz denetimlerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Samsun Havza'da 'Farma-1' operasyonu kapsamında İlçe Sağlık ve Emniyet ekipleri tıbbi cihaz denetimi yaptı; olumsuzluğa rastlanmadı, kontroller devam edecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Havza'da 'Farma-1' ile tıbbi cihaz denetimlerinde olumsuzluk tespit edilmedi

Havza'da tıbbi cihaz denetimi

Samsun'un Havza ilçesinde, tıbbi cihazlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimler, 'Farma-1' operasyonu çerçevesinde yürütüldü.

Denetimin kapsamı:

Operasyon, Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapıldı. Ekipler sahte ve taklit tıbbi cihazlara yönelik kontroller gerçekleştirerek ürünlerin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Sonuç ve takip:

Yetkililer, denetimler sırasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını bildirdi. İncelemenin amacı olarak halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenli ürünlere erişiminin sağlanması gösterildi; denetimlerin aralıklarla devam edeceği vurgulandı.

SAMSUN&#039;UN HAVZA İLÇESİNDE, TIBBİ CİHAZLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SAMSUN'UN HAVZA İLÇESİNDE, TIBBİ CİHAZLARA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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