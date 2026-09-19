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Havza’da gaziler için birlik ve saygı mesajı

Samsun Havza'da 19 Eylül Gaziler Günü, Şehitlik Anıtı'ndaki tören, mevlit ve kabir ziyaretleriyle anıldı; kaymakam, komutan, gaziler ve STK'lar katıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Havza’da gaziler için birlik ve saygı mesajı

Havza’da gaziler için birlik ve saygı mesajı

19 Eylül Gaziler Günü, Samsun’un Havza ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; çelenk sunumu ile devam etti.

Tören programı

Havza Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat törende yaptığı konuşmada, 19 Eylül’ün Gaziler Günü olarak kabul edilmesine ilişkin tarihi süreci özetleyip, şehit ve gazilerin vatan için taşıdığı önemi vurguladı. Konuşmada birlik ve dayanışma çağrısı yapılırken, gazilerin toplumsal hafızadaki yeri ön plana çıkarıldı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edildi; İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından yapılan duanın ardından şehit ve vefat eden gazilerin kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Anma, mevlit ve ev sahibi kurumlar

Kevser Camisi’ndeki programda şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için mevlit okutuldu. Etkinlik kapsamında gazilere yemek ikramı yapıldı ve katılımcılar arasında protokol ile sivil toplum temsilcilerinin yoğunluğu dikkat çekti.

Programa Havza Kaymakamı Samet Serin, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Demiral, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, Cumhuriyet Savcısı Merve Çelik Tamer, Gaziler Derneği Başkanı Harun Saat, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gaziler katıldı.

Yerel düzeyde düzenlenen bu anma etkinliği, gazilere yönelik saygı gösterisinin yanı sıra toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek ortak bir hafıza oluşturmasının da göstergesi olarak öne çıktı.

SAYGI DURUŞU

SAYGI DURUŞU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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