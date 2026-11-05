Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

Havza'da gönüllü destekle Türk Kızılay iki günde 45 ünite kana ulaştı

Türk Kızılay'ın Havza Mehmetçik Meydanı'ndaki iki günlük kampanyasında vatandaş desteğiyle toplam 45 ünite kan toplandı ve düzenli bağış çağrısı yapıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 17:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Havza'da gönüllü destekle Türk Kızılay iki günde 45 ünite kana ulaştı

kampanya sonuçları:

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında iki gün içinde 45 ünite kan toplandı. Çalışma Havza Mehmetçik Meydanı'nda çarşamba ve perşembe günleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında sürdü. Kampanya, Türk Kızılay Kan Toplama Merkezi ekipleri tarafından yürütüldü ve çok sayıda vatandaş katılarak destek verdi.

uygulama ve katılımcı desteği:

Kampanya iki günlük program dahilinde planlı olarak gerçekleştirilirken, bağış işlemleri ekipler tarafından titizlikle yürütüldü. Toplanan kanlar, kan ihtiyacı bulunan hastaların tedavilerinde kullanılması amacıyla kan stoklarına eklenecek. Yetkililer, kampanyaya katılan Havzalı vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti ve benzer organizasyonların önemine dikkat çekti.

kan bağışının önemi:

Yetkililer, kan bağışının ameliyatlardan acil müdahalelere, kronik hastalıkların tedavisinden çeşitli sağlık sorunlarına kadar geniş bir alanda hayati rol oynadığını vurguladı. Güvenli kan temininin sürekliliği için düzenli bağış çağrısı yapıldı; bir ünite kanın birden fazla hastaya umut olabileceği hatırlatıldı.

HAVZA İLÇESİNDE TÜRK KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA İKİ GÜN İÇERİSİNDE 45...

HAVZA İLÇESİNDE TÜRK KIZILAY TARAFINDAN DÜZENLENEN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA İKİ GÜN İÇERİSİNDE 45 ÜNİTE KAN TOPLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece’de tohumdan sofraya dayanışma
images

Telefonla gelen umut: organ nakli muhtarın yaşamını yeniden inşa etti
images

Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart
images

Zeytin bahçelerinde bereket sürüyor, üreticinin gözü fiyatlarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Orman sağlığı için kapsamlı adım: Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan hedefi

Minik eller Silifke'nin yanan topraklarını fidanlarla yeniden yeşertiyor

Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor

Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi