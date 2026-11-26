Havza'da dolandırıcılık bilgilendirmesi

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim araçları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması düzenledi. Özel bir tesiste gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlara suçluların kullandığı yöntemler anlatıldı ve dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşıldı.

Hangi yöntemlere karşı uyarı yapıldı:

Toplantıda özellikle telefon ve mesaj yoluyla yapılan girişimlere dikkat çekildi; arayan kişinin kendini polis, asker, savcı ya da diğer kamu görevlileri olarak tanıtması halinde temkinli olunması gerektiği vurgulandı. Dağıtılan broşürlerde, bu tür durumlarda kişisel bilgilerin ve banka hesap bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği açıkça belirtildi.

Vatandaşlara yol gösteren uyarılar:

Emniyet yetkilileri, şüpheli arama veya mesaj alındığında bunlara itibar edilmemesini, talep edilen bilgilerin verilmemesini ve muhtemel bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaşılması ya da mağduriyet yaşanması durumunda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması gerektiğini söyledi. Yetkililer ayrıca benzer bilgilendirici çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Çalışma, yerel güvenlik birimlerinin sahadaki farkındalık faaliyetlerinin bir parçası olarak kayda geçti ve katılımcılara dağıtılan materyallerle evde de alınabilecek önlemler somutlaştırıldı. Bu sayede iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılıkların azaltılması ve vatandaşların daha hazırlıklı olması hedefleniyor.

HAVZA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLETİŞİM YOLUYLA DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARŞI VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DAĞITILDI.