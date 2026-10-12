Havza'da ilişkiler, teknoloji ve kuşaklar arası anlayışı konuştu

Havza'da 'Hayata bir de buradan bak' söyleşisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 2026-2027 kültür-sanat sezonu çerçevesinde başlayan 'İlçe Buluşmaları' programının ilk durağı Havza oldu. Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Hayata Bir de Buradan Bak' başlıklı söyleşide Prof. Dr. Oytun Erbaş vatandaşlarla buluştu ve aile, gençlik ile teknoloji ekseninde kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Söyleşinin odak noktaları:

Erbaş, konuşmasında toplumun temel taşı olarak aile kurumunun korunmasına dikkat çekti. Ebeveynlerin çocuk gelişimindeki etkisini vurgulayarak, ebeveynlerin rolü ve aile içinde kaliteli zaman geçirmenin önemini anlattı. Ayrıca evlilik ve boşanma süreçlerinin aile dinamiklerine etkileri üzerinde duruldu; katılımcılara iletişimi güçlendirmeye yönelik somut öneriler verildi.

Gençlerin gündeminde olan konulara geniş yer ayrıldı. Erbaş, sosyal medyanın gençlerin ruh sağlığı ve davranışları üzerindeki etkilerine değinerek teknolojinin bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi. Kuşaklar arası farklılıkların çatışma yerine anlayışla karşılanmasının, empati ve karşılıklı saygının ön plana alınmasının önemine vurgu yaptı. İnsan beyninin çalışma prensipleri ve aile içi iletişimin bu çerçevedeki rolü de tartışıldı.

Katılımcılar ve vurgular:

Söyleşiye Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Erbaş, dinleyicilere çocukların sağlıklı gelişimi için dinlemenin, düzenli ve sevgi dolu iletişimin yanı sıra sınırlı ve hedefli teknoloji kullanımının gerekliliğini hatırlattı. Program, vatandaşların sorularının yanıtlanması ve pratik önerilerin paylaşılmasıyla sonlandı.

PROF. DR. OYTUN ERBAŞ, HAVZA BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN "HAYATA BİR DE BURADAN BAK" BAŞLIKLI SÖYLEŞİDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.