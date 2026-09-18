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Havza'da 'maarifin kalbinde oyun' temasıyla ilköğretim haftası açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası törenleri Mehmetçik Meydanı'nda başlayıp okul etkinlikleriyle sürdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:25

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Havza'da 'maarifin kalbinde oyun' temasıyla ilköğretim haftası açıldı

Havza'da ilköğretim haftası törenleri

Samsun'un Havza ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri Mehmetçik Meydanı'nda başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Okulda devam eden program ve hedefler:

Program 100. Yıl İlkokulu'nda devam etti. Okul Müdürü Hıdır Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek öğrencileri akademik bilginin yanı sıra milli ve manevi değerlerle yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu yıl çalışmalarını 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasıyla sürdüreceklerini ifade eden Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılının ülkeye ve Havza'ya başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Etkinlikler ve katılım:

Programda öğrenciler şiirler okuyup halk oyunları gösterileri sundu; okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine çiçek takdim edildi. Törene Havza Kaymakamı Samet Serin, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çörekçioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

SAYGI DURUŞU

SAYGI DURUŞU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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