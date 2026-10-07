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Havza'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere sıkı denetim

Havza'da İlçe Milli Eğitim, Sağlık ve Tarım müdürlükleri ortak denetimle okul kantinlerindeki ürünlerin tarih, ambalaj ve hijyen koşullarını kontrol etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Havza'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere sıkı denetim

Havza'da okul kantinlerinde kapsamlı denetim

Havza ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Denetimleri kimler yaptı ve hangi alanlar incelendi:

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yapılan kontrollerde, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, ambalajlarının uygunluğu ve muhafaza koşulları ayrıntılı şekilde incelendi. Ayrıca, okul çağındaki çocukların tüketimi açısından uygun olmayan ya da sağlığa olumsuz etkileri bulunabilecek ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı tespit edildi.

Hijyen ve bilgilendirme çalışmaları:

Denetimler kapsamında kantin işletmelerinin hijyen şartları ve ürünlerin saklama koşulları da değerlendirildi. Yetkililer, işletmecilere gıda güvenliği, hijyen uygulamaları ve mevzuata uyum konularında bilgilendirmeler yaptı ve uyulması gereken kurallar hatırlatıldı.

Yetkililer, öğrencilerin günün büyük bölümünü geçirdiği okullarda sağlıklı beslenme ortamı oluşturmanın önemine vurgu yaparak, kantinlere yönelik denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini bildirdi. Gerçekleştirilen çalışmaların amacı, öğrencilere sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun ürünlere erişim sağlamaktır.

OKUL KANTİNLERİ DENETLENDİ

OKUL KANTİNLERİ DENETLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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