Dolar 49,3402 -0,04%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,36 -0,06%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,32 -1,25%
--°

Havza'da üretimi güçlendirmeye yönelik tohum ve gübre desteği

Havza'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton 15-15-15 gübre dağıtıldı; destekle maliyetler düşürülüp verim artırılacak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Havza'da üretimi güçlendirmeye yönelik tohum ve gübre desteği

tohum ve gübre dağıtım programı:

Havza ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen tohum ve gübre dağıtım programı Havza Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Havza Kaymakamı Samet Serin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve üreticiler katıldı.

dağıtım kapsamı:

Proje kapsamında Havza'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton 15-15-15 kompoze gübre dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde Vezirköprü, Havza ve Lâdik ilçelerinde faaliyet gösteren toplam bin 757 üretici ve 21 bin dekar tarım arazisinde ekim yapılması amacıyla yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve kanola tohumu desteği sağlandığını aktardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla üreticilere yüzde 100 hibeli gübre desteği sunulduğunu kaydeden Yılmaz, proje kapsamında toplam 477 ton gübre dağıtımının planlandığını bildirdi.

üreticiye etkisi ve hedefler:

Yapılan dağıtımların hedefi; bölgede tarımsal üretimi güçlendirmek, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve tarımsal verimliliği artırmaktır. Kemal Yılmaz, üreticilere yönelik desteklerin sürdürüleceğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Sizler ürettikçe, üretmeye devam ettikçe bizler de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.' Yılmaz ayrıca sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşması halinde verim artışıyla birlikte 'binlerce ton buğday üretiminin artmasına' katkı sağlanabileceğini ifade etti.

yerel iş birliği ve izleme:

Program, yerel idareler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile YİKOB arasındaki iş birliğinin somut bir adımı olarak değerlendirildi. Dağıtılan tohum ve gübrelerle üretimin maliyetinin azaltılması ve sertifikalı tohum kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor; uygulamanın yaygınlaştırılması durumunda bölgesel üretim kapasitesinde artış bekleniyor.

Dağıtım programı, katılımcı kurumların desteğinin devam edeceğine dair taahhüdüyle sona erdi ve uygulamanın önümüzdeki dönemlerde takip edilerek etkilerinin değerlendirilmesi planlandı.

HAVZA’DA 510 ÜRETİCİYE DESTEK

HAVZA’DA 510 ÜRETİCİYE DESTEK

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Domaniç cevizinde birlik çağrısı: kooperatif ve kurutma tesisi bekleniyor
images

Orhangazi TSO'da mavi liste mecliste çoğunluğu sağladı
images

Kuşadası limanında dört kruvaziyer, kentte yoğun hareketlilik
images

Kampüste deneyim ve gelir: İŞKUR gençlik programı 150 bin öğrenciye başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası