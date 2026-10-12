Havza'da üretimi güçlendirmeye yönelik tohum ve gübre desteği

tohum ve gübre dağıtım programı:

Havza ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen tohum ve gübre dağıtım programı Havza Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Havza Kaymakamı Samet Serin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve üreticiler katıldı.

dağıtım kapsamı:

Proje kapsamında Havza'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton 15-15-15 kompoze gübre dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde Vezirköprü, Havza ve Lâdik ilçelerinde faaliyet gösteren toplam bin 757 üretici ve 21 bin dekar tarım arazisinde ekim yapılması amacıyla yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve kanola tohumu desteği sağlandığını aktardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla üreticilere yüzde 100 hibeli gübre desteği sunulduğunu kaydeden Yılmaz, proje kapsamında toplam 477 ton gübre dağıtımının planlandığını bildirdi.

üreticiye etkisi ve hedefler:

Yapılan dağıtımların hedefi; bölgede tarımsal üretimi güçlendirmek, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve tarımsal verimliliği artırmaktır. Kemal Yılmaz, üreticilere yönelik desteklerin sürdürüleceğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Sizler ürettikçe, üretmeye devam ettikçe bizler de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.' Yılmaz ayrıca sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşması halinde verim artışıyla birlikte 'binlerce ton buğday üretiminin artmasına' katkı sağlanabileceğini ifade etti.

yerel iş birliği ve izleme:

Program, yerel idareler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile YİKOB arasındaki iş birliğinin somut bir adımı olarak değerlendirildi. Dağıtılan tohum ve gübrelerle üretimin maliyetinin azaltılması ve sertifikalı tohum kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor; uygulamanın yaygınlaştırılması durumunda bölgesel üretim kapasitesinde artış bekleniyor.

Dağıtım programı, katılımcı kurumların desteğinin devam edeceğine dair taahhüdüyle sona erdi ve uygulamanın önümüzdeki dönemlerde takip edilerek etkilerinin değerlendirilmesi planlandı.

HAVZA’DA 510 ÜRETİCİYE DESTEK