Havza'da uzay merakı: OMÜ'lü profesör öğrencilerle evrenin sırlarını paylaştı

Dünya Uzay Haftası (5-10 Ekim) etkinlikleri kapsamında Havza Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu tarafından düzenlenen konferansta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kalkan öğrencilerle bir araya geldi. Program Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve ilçede eğitim gören ortaokul ile lise öğrencileri ve öğretmenlerin yoğun katılımına sahne oldu.

Programın içeriği:

Prof. Dr. Hüseyin Kalkan konferansta evrenin gizemleri, astronominin tarihsel gelişimi, güncel uzay araştırmaları, yürütülen bilimsel çalışmalar ve geleceğe dönük uzay teknolojileri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Sunum, astronomiye dair merak edilen konulara odaklandı; gezegenler, yıldızlar, uzay görevleri ve gençlerin katılabileceği bilimsel süreçler üzerinde duruldu. Katılımcılar, Kalkan'ın anlatımıyla uzay bilimleri hakkında yeni bilgiler edinme fırsatı buldu.

Soru-cevap ve etkinliğin önemi:

Konferans interaktif bir soru-cevap bölümüyle devam etti; öğrenciler uzay araştırmaları, gezegenler ve gelecekte gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında merak ettiklerini Prof. Dr. Hüseyin Kalkan'a yöneltti. Etkinlik, gençlerin bilime ve astronomiye olan ilgisini artırma, bilimsel düşünme becerilerini destekleme ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlama amacı taşıdığı için önemle vurgulandı.

Programın sonunda 25 Mayıs Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yavuz, ilçe eğitimine ve öğrencilerin bilimsel gelişimine katkı sağlayan bu buluşma nedeniyle Prof. Dr. Hüseyin Kalkan'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Erhan, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim İşliyen, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

HAVZA DA DÜNYA UZAY HAFTASI