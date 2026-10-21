Havza'da vefa günü: şehit aileleri bir araya geldi

Havza'da şehit aileleriyle vefa buluşması

Samsun'un Havza ilçesinde, şehit ailelerine yönelik düzenlenen programda birlik, beraberlik ve vefa vurgusu ön plana çıktı. Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Havza Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi Merkezi'nde yürütüldü.

Programın amacı:

Organizatörler, programın amacını şehit ailelerinin her zaman yanında olunduğunu hissettirmek ve şehitlerin emanetlerine sahip çıkılmasının önemini vurgulamak olarak açıkladı. Havza Kaymakamı Samet Serin konuşmasında, "Bu vatanın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve geleceğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. Serin, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, ihtiyaçlarında yanlarında olunmasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

Katılımcılar ve etkinlik akışı:

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de belediye olarak şehit ailelerinin yanında olmaya ve fedakârlıkları gelecek nesillere aktarmaya önem verildiğini belirtti. Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ise buluşmanın sosyal hizmet anlayışının bir parçası olduğunu, hatır sorma, ihtiyaçları dinleme ve gönül bağı kurmanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında şehit yakınlarıyla yakın ilgi gösterildi, katılımcılara yemek ikram edildi ve ardından İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua yapıldı. Programa ayrıca Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ertuğ, Gençlik ilçe Spor Müdürü Mehmet Uyar, emniyet ve jandarma personeli ile şehit yakınları katıldı.

Organizasyonu yürüten kurum yetkilileri, bu tür buluşmaların hem vefa duygusunu canlı tuttuğunu hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

SAMSUN’UN HAVZA İLÇESİNDE, ŞEHİT AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN PROGRAMDA BİRLİK, BERABERLİK VE VEFA MESAJLARI VERİLDİ.