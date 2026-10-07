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Havza'da yaralar sarılıyor: kaymakam Serin esnafla sahada

Kaymakam Samet Serin, 12 Mayıs'taki selin ardından Havza'da esnafı ziyaret ederek destek ve ödemelerin sürdüğünü, mağduriyetlerin giderildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Havza'da yaralar sarılıyor: kaymakam Serin esnafla sahada

Havza’da selin ardından esnaf ziyaretleri sürüyor

12 Mayıs'ta Havza ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından Kaymakam Samet Serin bölgedeki esnafı ziyaret etti. Serin, iş yerlerindeki hasarları yerinde görerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve yetkililerle yürütülen destek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaretlerde esnafın yaşadığı sorunlar ve iş yerlerindeki hasar durumu ele alındı. Birçok esnaf, yürütülen çalışmalar ve sağlanan desteklerden memnuniyetini dile getirirken, ödemelerin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği aktarıldı. Kaymakam Serin, bu görüşmeler sırasında "Allah böyle bir afet bir daha yaşatmasın" diyerek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Destek ve takip süreci:

Kaymakam Serin, selin ardından yaraların sarılması için ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdüğünü belirtti. Serin, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, "Yaşanan sel felaketinin ardından devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ile birlikte taleplerin değerlendirilip, devam eden işlemlerin en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışıldığını aktardı.

Yerinde tespitler ve esnafla yapılan görüşmelerin, yardım ve ödeme süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Kaymakam Serin, hem sahada yapılan değerlendirmelerin hem de kurumların yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki dönemde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik somut sonuçlar üreteceğini belirtti. Devletimiz vatandaşımızın ve esnafımızın her zaman yanındadır.

HAVZA KAYMAKAMI SERİN’DEN SELDEN ETKİLENEN ESNAFA ZİYARET

HAVZA KAYMAKAMI SERİN’DEN SELDEN ETKİLENEN ESNAFA ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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