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Havza'da yeni dönem: kaymakam Samet Serin öğrencilere kapıda 'hoş geldiniz' dedi

Havza Kaymakamı Samet Serin, OMÜ Havza Meslek Yüksekokulu'na kayıt yaptıran öğrencileri ve ailelerini karşıladı; barınma, güvenlik ve destek taahhüdü verdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Havza'da yeni dönem: kaymakam Samet Serin öğrencilere kapıda 'hoş geldiniz' dedi

Havza'da yeni dönem: kaymakam Samet Serin öğrencilere kapıda 'hoş geldiniz' dedi

Samsun'un Havza ilçesinde Kaymakam Samet Serin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu'na (MYO) yeni kayıt yaptıran öğrencileri ve ailelerini okul girişinde karşılayarak 'hoş geldiniz' dedi. Karşılama, öğrencilerin ilk gününde sıcak bir karşılaşma ve bilgi paylaşımı niteliği taşıdı.

karşılama heyeti ve ziyaret detayları:

Kaymakam Serin'e, Garnizon Komutanı Üsteğmen Mustafa Demiral, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Biriktir ve İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bıyık eşlik etti. Serin, ayrıca Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve KYK Yurt Müdürü Elmas Eryiğit Gümüşçü ile birlikte yüksekokulu ziyaret ederek öğrenciler ve aileleriyle birebir görüşmeler yaptı.

öğrenciler için sunulan bilgiler ve taahhütler:

Ziyarette, ilçedeki barınma seçenekleri başta olmak üzere KYK yurtları, sosyal ve sportif tesisler hakkında öğrencilere bilgi verildi ve merak edilen sorular yanıtlandı. Serin, yeni akademik yıl için gençlere başarı dileklerini iletirken, 'Sizler bize emanetsiniz' vurgusunu yaptı ve öğrencilerin barınma, güvenlik ile eğitim hayatlarında yalnız hissetmemeleri için tüm kurumlarla birlikte çalışacaklarını taahhüt etti.

Kaymakam Serin'in karşılama programı, öğrenciler ve aileleriyle sıcak bir iletişim kurulmasını sağladı; yetkililer yeni dönem boyunca destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti ve öğrencilere başarılı bir üniversite dönemi diledi.

HAVZA KYK’YA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE SICAK KARŞILAMA

HAVZA KYK’YA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERE SICAK KARŞILAMA

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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