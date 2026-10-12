Dolar 49,3402 -0,04%
Euro 55,1650 +0,20%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.643,36 -0,06%
EUR/USD 1,1174 +0,12%
Brent Petrol 105,32 -1,25%
--°

Hayal gücünü çizgilerle sahneleyen sergi Nilüfer'de

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde açılan 'Kuklalar-Kukla Tiyatrosu' Uluslararası Karikatür Sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde 25 Ekim'e kadar açık.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Hayal gücünü çizgilerle sahneleyen sergi Nilüfer'de

Nilüfer'de kukla ve çizgi sanatı buluşması:

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Kuklalar-Kukla Tiyatrosu" Uluslararası Karikatür Sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, kukla sanatının sahne dili ile karikatürün mizahi ve fikirsel anlatımını bir araya getirerek ziyaretçilere farklı bakış açıları sunuyor.

Katılımcılar ve sergi düzeni:

Beşevler Karikatür Atölyesi eğitmeni Mehmet Kahraman tarafından organize edilen sergide, İzmir'den katılan üç farklı karikatür atölyesinin öğrencilerinin eserlerinin yanı sıra 10 farklı ülkeden 38 profesyonel karikatürcünün özel çalışmaları yer alıyor. Farklı kültürlerin ve yeni kuşak sanatçıların bir araya geldiği seçki, kukla temasını mizah ve görsel dil üzerinden çok yönlü biçimde ele alıyor.

Ziyaretçi deneyimi ve ziyaret bilgileri:

Sergide çizginin, oyunun ve çocukların hayal gücünün kesiştiği işler dikkat çekiyor; eserler hem genç izleyiciler hem yetişkinler tarafından ilgiyle karşılandı. Sergi 25 Ekim tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi'nde gezilebilecek ve sanatseverleri bekliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ&#039;NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN &quot;KUKLALAR-KUKLA TİYATROSU&quot; ULUSLARARASI...

NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "KUKLALAR-KUKLA TİYATROSU" ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ, NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ'NDE SEYİRCİYE AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzla'da çocuk filmleri kültürlerarası diyalogun merkezine oturdu
images

Alanya'da tropik meyve rüzgârı dünya sahnesinde
images

Yeni dönemde SODAM kadın emeğini üretime dönüştürüyor
images

Bir kadın, bin umut temasıyla SODAM'da yeni dönem coşkuyla açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası