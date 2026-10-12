Hayal gücünü çizgilerle sahneleyen sergi Nilüfer'de

Nilüfer'de kukla ve çizgi sanatı buluşması:

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Kuklalar-Kukla Tiyatrosu" Uluslararası Karikatür Sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, kukla sanatının sahne dili ile karikatürün mizahi ve fikirsel anlatımını bir araya getirerek ziyaretçilere farklı bakış açıları sunuyor.

Katılımcılar ve sergi düzeni:

Beşevler Karikatür Atölyesi eğitmeni Mehmet Kahraman tarafından organize edilen sergide, İzmir'den katılan üç farklı karikatür atölyesinin öğrencilerinin eserlerinin yanı sıra 10 farklı ülkeden 38 profesyonel karikatürcünün özel çalışmaları yer alıyor. Farklı kültürlerin ve yeni kuşak sanatçıların bir araya geldiği seçki, kukla temasını mizah ve görsel dil üzerinden çok yönlü biçimde ele alıyor.

Ziyaretçi deneyimi ve ziyaret bilgileri:

Sergide çizginin, oyunun ve çocukların hayal gücünün kesiştiği işler dikkat çekiyor; eserler hem genç izleyiciler hem yetişkinler tarafından ilgiyle karşılandı. Sergi 25 Ekim tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi Yeraltı Sanat Galerisi'nde gezilebilecek ve sanatseverleri bekliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN "KUKLALAR-KUKLA TİYATROSU" ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ, NÂZIM HİKMET KÜLTÜREVİ'NDE SEYİRCİYE AÇILDI.