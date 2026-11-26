Dr. Gaye Bezircioğlu Senvenli'nin ilk kişisel sergisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gaye Bezircioğlu Senvenli, "Çelebi’nin Rotası" adlı ilk kişisel sergisini Tarihi Bıçakçı Han Antrepo'da sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 15 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek ve izleyicilerle mimarlık, hafıza, zaman ve hayal gücü ekseninde kurulan bir anlatıyı paylaşıyor.

Sergide neler var:

Toplam 47 çalışmadan oluşan seçkide, gerçekte var olmayan ancak tanıdık coğrafyaları çağrıştıran mekânlar ön plana çıkıyor. Eserler iki ana grubta toplanmış: mürekkeple yapılan kent çizimleri ve akrilik teknikle üretilmiş resimler. Balkanlar’dan Ege kıyılarına uzanan coğrafyanın mimari dokusu, doğal öğeleri ve tarihsel izleri, sanatçının mimarlık birikimiyle harmanlanarak özgün bir görsel dile dönüştürülmüş.

Sanatçının yaklaşımı ve mesajı:

Dr. Senvenli çalışmalarını tanıdıklık duygusunun peşinden giden bir arayış olarak tanımlıyor. Kendi sözleriyle: "Bir mekanı özel kılan, bize hissettirdikleridir. Bazen hiç gitmediğimiz bir yer bize tanıdık gelebilir, hiç görmediğimiz bir sokak geçmişimizden izler taşıyabilir. Ben de çalışmalarımda bu tanıdıklık hissinin peşinden gidiyorum. Bazen bir çizgi, bazen bir renk, zihnimde bambaşka bir mekanın kapısını aralıyor."

İEÜ Mimarlık Bölümü'nden 2011 yılında mezun olduktan sonra akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdüren Senvenli, mimarlığın ayrıntı görme ve mekânı farklı açılardan değerlendirme yetisini, sanatla birleştirerek ifade ediyor. Sergi açılışıyla ilgili olarak da şunları paylaştı: "İlk kişisel sergimi açmak, uzun zamandır üzerinde çalıştığım ve benim için özel anlamlar taşıyan eserleri bir arada görmemi sağladı. Aynı zamanda bu çalışmaları farklı bakış açılarıyla buluşturmak benim için oldukça heyecan verici. İzleyicilerin eserlerime bakarken kendi anılarından, hayallerinden bir parça bulmasını, belki de her gün karşılaştıkları mekanlara farklı bir gözle bakmasını istiyorum. Çünkü bana göre her mekanın anlatılmayı bekleyen bir hikayesi var."

Sergi, mimarlık ve görsel sanatlar arasındaki bağı merak eden izleyiciler için hem görsel hem de kavramsal açıdan zengin bir deneyim sunuyor.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DR. GAYE BEZİRCİOĞLU SENVENLİ, ‘ÇELEBİ’NİN ROTASI’ ADLI İLK KİŞİSEL SERGİSİNİ TARİHİ BIÇAKÇI HAN ANTREPO’DA SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU.