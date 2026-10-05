Hayalini stajla ve düdükle büyüten Vezirköprü'lü genç

Vezirköprü'de staj ve sahada çifte hayat

17 yaşındaki Kurtça Sefa Demir, Vezirköprü Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencisi olarak hafta içi okul ve hastane stajını sürdürürken, hafta sonlarını amatör liglerde hakemlik yaparak geçiriyor. Yaklaşık iki yıldır hakemlik yapan Demir, çocuklukta kurduğu hayali gerçeğe dönüştürmek için disiplinli bir program takip ediyor.

Günlük programı ve hedefleri:

Demir, hakemliğe nasıl başladığını anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencisiyim. Haftanın ilk üç günü hastanede stajda, perşembe ve cuma günleri ise okuldayım. Hafta sonları da amatör liglerde hakemlik yapıyorum. Gelecekte çok daha iyi bir hakem olmayı hedefliyorum." Bu programla hem sağlık eğitimini sürdürmeyi hem de hakemlik deneyimini artırmayı amaçlıyor.

İlham kaynağı ve destek ağı:

Küçük yaşlardan itibaren futbola ve hakemliğe ilgi duyan Demir, statlarda gördüğü hakemleri ve futbolcuları örnek alarak bu alana yöneldiğini belirtiyor. Kendi ifadeleriyle: "Küçükken hep statlara gider, oradaki hakemleri ve futbolcuları gördükçe yeşil sahada olmayı hayal ederdim. Araştırma yapıp başvuru formunu doldurarak bu yola adım attım. Başta ailem olmak üzere, yanımda duran arkadaşlarıma, Samsun’daki hocalarıma ve okuluma teşekkür ederim."

Okul, staj ve hakemlik arasında yoğun bir tempo sürdüren Demir, hem sağlık alanında eğitimini tamamlamayı hem de hakemlik kariyerinde ilerlemeyi hedefliyor. Genç hakem, aynı yaştaki gençlere örnek olacak azim ve disiplinle Vezirköprü'de dikkat çekiyor.

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE YAŞAYAN 17 YAŞINDAKİ KURTÇA SEFA DEMİR, EĞİTİMİNİ SÜRDÜRÜRKEN HASTANEDE STAJ YAPIYOR, HAFTA SONLARI İSE AMATÖR LİGLERDE HAKEMLİK YAPARAK YAŞITLARINA ÖRNEK OLUYOR.