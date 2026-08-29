Hayallerine veda eden 20 yaşındaki Talha son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Talha Taner Kırca, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç, YKS'yi kazanıp İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümüne kayıt yaptırmıştı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Kırca yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje sonra bordür taşlarına çarptı. Ağır yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Kırca, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve cenazesi hastane morguna götürüldü.

Üniversite sevinci yarım kaldı:

Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden 2024'te mezun olan Kırca'nın geçen yıl tercih yapmadığı, bu yıl yeniden girdiği YKS'de Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünü kazandığı ve üniversite kaydını yaptırdığı öğrenildi. Genç sürücünün kullandığı motosikleti yaklaşık bir yıl önce aldığı belirtildi.

Hayatını kaybeden gencin erken vefatı, ailesi ve çevresinde derin üzüntü yarattı; yakınları, genç yaşta kaybettikleri talihsiz olay karşısında büyük sarsıntı yaşadı.

Cenaze töreni ve vedâ anı:

Kırca'nın cenazesi, ikindi namazının ardından İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mahmudiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılanlar arasında ailesi, akrabaları ve arkadaşları yer aldı; tören sırasında duygusal anlar yaşandı.

Özellikle arkadaşlarının tabutu omuzlayarak gerçekleştirdiği son yürüyüş, törende dikkat çeken görüntüler arasında oldu. Aile yakınları taziyeleri kabul ederken, genç yaşta kaybedilen Talha'nın üniversite hayalinin yarım kalması cenaze töreninde sıkça dile getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kaza nedenine ilişkin ayrıntılar yetkili birimlerce inceleniyor.

ÜNİVERSİTE HAYALİ YARIM KALDI: 20 YAŞINDAKİ TALHA, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ