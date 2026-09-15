Hayat uçuşu: bir günlük bebek doğumsal kalp sorunuyla helikopterle Van'a götürüldü

sevk kararı ve hazırlıklar:

Bitlis'te doğan henüz 1 günlük bebek, ilk değerlendirmede doğumsal kalp rahatsızlığı ile karşılaşıldı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ndeki tetkik ve değerlendirmeler, çocuğun ileri düzey sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu ve bu nedenle hava ambulansı talep edildi.

nakil sırasında sağlık takibi:

Koordinasyon sağlanarak minik hasta helikopter ambulans ile nakledildi. Sağlık ekipleri sevk sürecinde bebeğin durumunu yakından izledi ve gerekli stabilizasyon işlemlerini gerçekleştirdi. Hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak Van'daki sağlık ekiplerine teslim edildi.

aile için umut:

Henüz bir günlük bebeğin güvenli şekilde sevk edilmesi, ailesine moral ve umut verdi. Minik hasta, ileri tetkik ve tedavi için Van'daki uzman ekiplerin takibine alındı.

BİTLİS’TE DÜNYAYA GELEN HENÜZ 1 GÜNLÜK BEBEK, DOĞUMSAL KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE İLERİ TETKİK VE TEDAVİ İÇİN HELİKOPTER AMBULANSLA VAN’A SEVK EDİLDİ.