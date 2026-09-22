Hayati İnanç Vezirköprü Kitap Günleri'nde okurlarıyla buluştu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Vezirköprü Kitap Günleri, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğun ilgiyle sürüyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen söyleşide yazar ve hukukçu Hayati İnanç, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde kitapseverlerle bir araya geldi.

Söyleşi ve içerik:

İnanç, edebiyat, kültür ve günlük yaşam üzerine gerçekleştirdiği sohbetinde kendine has anlatımıyla dikkati çekti. Katılımcılarla etkileşimli bir konuşma yürüten yazar; eserlerine, yazım sürecine ve okurla kurduğu ilişkiye dair gözlemlerini paylaştı. Söyleşi, vatandaşlardan gelen soru ve yorumlarla zenginleşti.

İmza ve buluşma anları:

Söyleşi sonrasında Hayati İnanç, kitaplarını imzaladı, okurlar ile sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Okurlar, imza için uzun kuyruklar oluşturarak yazarla birebir görüşme fırsatı buldu. Etkinliğe; Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Organizatörler, programın Vezirköprü'de kültür hayatını canlandırmayı amaçladığını belirterek benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. Etkinlik, yöre halkı ve konukların yoğun katılımıyla tamamlandı.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN VEZİRKÖPRÜ KİTAP GÜNLERİ, YAZAR VE HUKUKÇU HAYATİ İNANÇ’IN KATILDIĞI SÖYLEŞİ PROGRAMIYLA DEVAM ETTİ.