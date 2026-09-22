Dolar 48,8126 +0,01%
Euro 55,8393 -0,21%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.846,96 -0,48%
EUR/USD 1,1435 -0,30%
Brent Petrol 100,31 -0,03%
--°

Hayati İnanç Vezirköprü Kitap Günleri'nde okurlarıyla buluştu

Vezirköprü Kitap Günleri'nde yazar ve hukukçu Hayati İnanç, edebiyat ve yaşam üzerine sohbet edip kitaplarını imzalayarak okurlarla fotoğraf çektirdi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Hayati İnanç Vezirköprü Kitap Günleri'nde okurlarıyla buluştu

Hayati İnanç Vezirköprü Kitap Günleri'nde okurlarıyla buluştu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Vezirköprü Kitap Günleri, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğun ilgiyle sürüyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen söyleşide yazar ve hukukçu Hayati İnanç, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde kitapseverlerle bir araya geldi.

Söyleşi ve içerik:

İnanç, edebiyat, kültür ve günlük yaşam üzerine gerçekleştirdiği sohbetinde kendine has anlatımıyla dikkati çekti. Katılımcılarla etkileşimli bir konuşma yürüten yazar; eserlerine, yazım sürecine ve okurla kurduğu ilişkiye dair gözlemlerini paylaştı. Söyleşi, vatandaşlardan gelen soru ve yorumlarla zenginleşti.

İmza ve buluşma anları:

Söyleşi sonrasında Hayati İnanç, kitaplarını imzaladı, okurlar ile sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Okurlar, imza için uzun kuyruklar oluşturarak yazarla birebir görüşme fırsatı buldu. Etkinliğe; Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Işık, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Organizatörler, programın Vezirköprü'de kültür hayatını canlandırmayı amaçladığını belirterek benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu. Etkinlik, yöre halkı ve konukların yoğun katılımıyla tamamlandı.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN VEZİRKÖPRÜ KİTAP GÜNLERİ, YAZAR VE...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN VEZİRKÖPRÜ KİTAP GÜNLERİ, YAZAR VE HUKUKÇU HAYATİ İNANÇ’IN KATILDIĞI SÖYLEŞİ PROGRAMIYLA DEVAM ETTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yavuz Sultan Selim anısına Muratlı'da tören, sergi ve mehter gösterisi
images

Avşar üzümü tesciliyle geleceğe taşınıyor
images

Bodrum'un belleği kitap ve belgeselle kayıt altına alınıyor
images

marmaris tiyatrosu muğla'da sabahattin ali uyarlamasıyla sahnede

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tavşanlı'da iki gündür kayıp gece bekçisi ormanda ölü bulundu

Emin Olcay savcılardan açıklama bekliyor: yiğitlerin kanı yerde kalmasın

Edirne'de sağanak günlük hayatı etkiledi

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği