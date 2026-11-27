Çivril'den üniversite sıralarına uzanan yol

Denizli’nin Çivril ilçesinde uzun yıllardır kadın kuaförlüğü yapan 53 yaşındaki Elvan Çakmakçı, mesleğini sürdürürken eğitim hedefinden vazgeçmedi. İleri yaşta üniversiteye başlama kararı alan Çakmakçı, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki eğitimini tamamlayarak iki bölümden mezun oldu.

İş yoğunluğuna rağmen derslere devam eden ve sınavlara hazırlanan Çakmakçı, yıllardır içinde taşıdığı öğrenme arzusunu gerçeğe dönüştürdü. Süreç boyunca çevresinden farklı tepkiler alsa da kararlılığından ödün vermedi ve mezuniyet sevincini yaşadı.

Eğitim yolculuğu ve hedefleri:

Çakmakçı, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Yerel Yönetimler ve Medya İletişim bölümlerini başarıyla tamamladı. Eğitim sürecinin kendisine büyük mutluluk verdiğini belirten Çakmakçı, yeni bilgiler öğrenmenin ve yeniden üniversite sıralarında bulunmanın heyecanını vurguladı.

Yoğun çalışma temposunun eğitime engel gösterilmesine rağmen hedefinden vazgeçmediğini söyleyen Çakmakçı, gelecekte öğrendiklerini hem mesleğine hem de topluma yansıtmayı amaçladığını ifade etti.

Mesajı ve toplumsal etkisi:

Başarısının özellikle kadınlara örnek olmasını isteyen Çakmakçı, kadınların kendilerine güvenmeleri halinde pek çok zorluğun üstesinden gelebileceklerini vurguladı. Mezuniyetinin ardından gençlere de seslenen Çakmakçı, insanların sevdikleri alanlarda ilerlemekten ve hedefleri doğrultusunda mücadele etmekten vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Çakmakçı, herkese yönelik inancını özetlerken "Ne yapmak istiyorsanız, sevdiğiniz iş ne ise peşinden gidin, azim edin. Hiçbir şey için geç değil" mesajını paylaştı ve başarısının etrafındakilere cesaret vermesini umut etti.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNDE UZUN YILLARDIR KADIN KUAFÖRLÜĞÜ YAPAN 53 YAŞINDAKİ ELVAN ÇAKMAKÇI, İLERİ YAŞTA BAŞLADIĞI ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ TAMAMLAYARAK İKİ BÖLÜMDEN MEZUN OLDU. ÇAKMAKÇI, BAŞARISIYLA "HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL" MESAJI VERDİ.