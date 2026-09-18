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Hayırsever katkısıyla Erzincan’a yeni anaokulu: Halise-Mehmet Karakaya açıldı

Erzincan’da hayırseverler tarafından yaptırılan Halise-Mehmet Karakaya Anaokulu törenle açıldı; Vali Hamza Aydoğdu, iyiliğin önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hayırsever katkısıyla Erzincan’a yeni anaokulu: Halise-Mehmet Karakaya açıldı

Halise-Mehmet Karakaya anaokulu törenle açıldı:

Erzincan’da hayırseverler tarafından yaptırılan Halise-Mehmet Karakaya Anaokulu, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü ile hayırseverlerin aile üyeleri katıldı.

Vali Aydoğdu'nun mesajı:

Törende konuşan Vali Aydoğdu, iyilik yapmanın toplumdaki karşılığına vurgu yaptı. Aydoğdu, "Bizim bir mottomuz var. Biz bunu her yerde söylüyoruz. O da şu: ’İyilik bulaşıcıdır, önce yapana bulaşır.’ Aslında yeryüzündeki bütün dinlerin, inanışların ortak bir noktası var. Kur’an-ı Kerim’de ’Emri bil maruf, nehyi anil münker’ diyor. İyiliği emret, kötülükten de kaçın." ifadelerini kullandı.

Okulun rolü ve teşekkürler:

Vali Aydoğdu, geride iz bırakmanın ve insanların hayatına dokunmanın makam ve mevkiilerden daha değerli olduğunu belirtti. Erzincan’ın birlik, beraberlik ve karşılıklı saygı kültürüyle Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Aydoğdu, bu değerlerin çocuklara ve gençlere aktarılmasının önemine işaret etti.

Aydoğdu, "Bu şehirdeki bu mayayı, beraber yaşama, beraber hareket etme, birbirine saygı duyma geleneğini, davranış kodlarını öncelikle öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın kalbine ve ruhuna nakşetmeliyiz. Bizi yaşatacak budur." diyerek, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Halise-Mehmet Karakaya Anaokulu resmi olarak açıldı.

ERZİNCAN&#039;DA HALİSE-MEHMET KARAKAYA ANAOKULU HİZMETE AÇILDI

ERZİNCAN'DA HALİSE-MEHMET KARAKAYA ANAOKULU HİZMETE AÇILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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